В Башкирии будут развивать рынок производства и использования сжиженного природного газа

6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума врио Главы Башкортостана Радий Хабиров и председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе подписали соглашение о развитии рынка производства и использования сжиженного природного газа, сообщает сайт Newsbash.ru.



Документ предполагает проведение комплекса мероприятий по расширению в республике производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа с целью реализации в качестве моторного топлива для транспорта и нужд автономной энергетики. Соглашение также предусматривает создание условий для населения и организаций региона по использованию СПГ.