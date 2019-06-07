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В Башкирии будут развивать рынок производства и использования сжиженного природного газа

Добавлено: 07.06.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии будут развивать рынок производства и использования сжиженного природного газа

6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума врио Главы Башкортостана Радий Хабиров и председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе подписали соглашение о развитии рынка производства и использования сжиженного природного газа, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Документ предполагает проведение комплекса мероприятий по расширению в республике производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа с целью реализации в качестве моторного топлива для транспорта и нужд автономной энергетики. Соглашение также предусматривает создание условий для населения и организаций региона по использованию СПГ.

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