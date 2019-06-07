В Башкирии будут развивать рынок производства и использования сжиженного природного газа
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6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума врио Главы Башкортостана Радий Хабиров и председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе подписали соглашение о развитии рынка производства и использования сжиженного природного газа, сообщает сайт Newsbash.ru.
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