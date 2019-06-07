В Башкирии для сельских школ закупят компьютеры на сумму более 100 млн рублей

В Башкирии выделено 102 млн руб. на покупку компьютеров и оргтехники для 129 сельских школ в 53 районах и для отдела образования Уфимского района, следует из сообщения на портале госзакупок.





Поставщика планируется отобрать на аукционе 27 июня. Контракт финансируется из федерального, республиканского и муниципального бюджетов в рамках нацпроекта «Современная школа», сообщает сайт Newsbash.ru.

По условиям контракта в школы должны поступить принтеры, сканеры, копиры, ноутбук учителя, интерактивные комплексы, ноутбуки мобильного класса— всего 133 комплекта, два из которых предусмотрены для школы в селе Юлдыбаево Зилаирского района, четыре — для управления образования администрации Уфимского района.