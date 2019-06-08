В Сибае намерены построить энергетическую подстанцию — соответствующее соглашение подписали накануне, 7 июня, на форуме в Санкт-Петербурге врио главы Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, сообщает сайт Newsbash.ru.



— В рамках достигнутых договоренностей будут разработаны детализированные дорожные карты реализации совместных проектов. Среди них — строительство подстанции «Сибайская», развитие генерации для энергоснабжения удалённых и изолированных потребителей, — сообщили в пресс-службе руководителя республики.