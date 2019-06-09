В Уфе контролировать дорожную ситуацию начнут с помощью датчиков интенсивности движения

Власти Башкирии решили потратить 3,2 миллиона рублей на датчики интенсивности движения в Уфе. Они позволят полностью контролировать дорожную ситуацию — определят среднюю скорость движения, интервалы между машинами и даже классификацию автомобилей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Это позволит властям знать о дорогах Уфы почти все. Сейчас выбирают исполнителя госзакупки. Установят модные приборы на шести участках.

— Приборы появятся на выездах из города: на мосту через Белую на трассе Уфа — Аэропорт, на мосту при пересечении Пугачева и Нагаевского шоссе, на мосту на трассе Уфа — Затон, в северной части Бирского тракта, на мосту через реку Уфа на трассе Шакша — Уфа и на развязка проспекта Салавата Юлаева и Лесотехникума, — говорится в техзадании заказа.