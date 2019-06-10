В России цены на газ с 1 июля 2019 года вырастут на 1,4 процента

Тарифы на поставку газа для промышленности и обычных граждан с 1 июля 2019 года вырастут на 1,4 процента. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает сайт Newsbash.ru.





В обосновании к приказу о повышении тарифов отмечается, что чрезмерный скачок в ценах прямо и косвенно приведет к росту инфляции, поэтому ведомство повышает тарифы ниже уровня инфляции.

«В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4 процента, в 2020-2024 годах рост указанных цен не превысит 3 процента», — обосновывало ранее рост Минэкономразвития.В прошлом году цены на газ индексировались на уровень инфляции, то есть на 3,4 процента. В 2020 году рост составит три процента. В 2019 году рост обусловлен в том числе повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов.