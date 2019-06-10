В России цены на газ с 1 июля 2019 года вырастут на 1,4 процента
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Тарифы на поставку газа для промышленности и обычных граждан с 1 июля 2019 года вырастут на 1,4 процента. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает сайт Newsbash.ru.
В обосновании к приказу о повышении тарифов отмечается, что чрезмерный скачок в ценах прямо и косвенно приведет к росту инфляции, поэтому ведомство повышает тарифы ниже уровня инфляции.
В прошлом году цены на газ индексировались на уровень инфляции, то есть на 3,4 процента. В 2020 году рост составит три процента. В 2019 году рост обусловлен в том числе повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов.
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