Ремонт Госцирка в Уфе федеральный центр предложил сделать за счет республиканского бюджета
Башкирии пока не удалось привлечь средства из федерального центра на капитальный ремонт Уфимского цирка. Здание было закрыто в 2017 году по требованию прокуратуры и решению Октябрьского районного суда Уфы из-за угрозы жизни посетителям цирка. Эксперты установили, что под куполом цирка частично разрушились бетонные конструкции. Повреждены и металлические элементы, через аварийную крышу вода стекала в электрощитовую, прямо на оборудование, находящееся под высоким напряжением. Кроме того, в цирке не было системы оповещения о пожаре, и не работала автоматическая установка пожаротушения, сообщает сайт Newsbash.ru.
В ходе совещания руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин рассказал, что недавно в его адрес обратилось руководство Росгосцирка с просьбой изыскать в бюджете республики 135 млн рублей на капитальный ремонт крыши и кровли цирка. По его мнению, при оформление заявок Минкульт республики и депутаты Госдумы от Башкирии, курирующие эту сферу должны были проявить большую активность в привлечение федеральных средств на ремонт цирка. Депутат Госдумы Михаил Бугера согласился с критикой и отметил, что работа с Минкультом России и Росгосцирком по изысканию средств на ремонт цирка будет активизирована.
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Здание способно вместить 2047 зрителей. Капитальному ремонту, проводившемуся в середине 90-х годов, предшествовало ЧП: в июне 1994 года обрушился массивный бетонный козырек здания. Поскольку цирк в этот момент не работал, никто не пострадал.