В Баймакском районе построят завод по производству ОСП
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На территории Башкортостана появится завод по производству ориентированно-стружечных плит. Соглашение о сотрудничестве подписали врио главы Башкортостана Радий Хабиров и учредители компании «СибайПлитПром» Сергей Куренков и Всеволод Чирковский, сообщает сайт Newsbash.ru.
Проект вошел в перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии. В Баймакском районе уже идет монтаж на площадке бывшего леспромхоза «Сибайлеспром». Также планируется приступить к организации лесозаготовки, а в Сибайском колледже строительства и сервиса создать учебно-демонстрационный молодежный центр предпринимательской деятельности
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