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В Баймакском районе построят завод по производству ОСП

Добавлено: 17.06.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Баймакский район
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В Баймакском районе построят завод по производству ОСП

На территории Башкортостана появится завод по производству ориентированно-стружечных плит. Соглашение о сотрудничестве подписали врио главы Башкортостана Радий Хабиров и учредители компании «СибайПлитПром» Сергей Куренков и Всеволод Чирковский, сообщает сайт Newsbash.ru.

Проект вошел в перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии. В Баймакском районе уже идет монтаж на площадке бывшего леспромхоза «Сибайлеспром». Также планируется приступить к организации лесозаготовки, а в Сибайском колледже строительства и сервиса создать учебно-демонстрационный молодежный центр предпринимательской деятельности

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Производство обеспечит работой не меньше тысячи человек, при этом для подготовки кадров пригласят специалистов из Канады. В качестве сырья предприятие будет ежегодно использовать 1 миллион кубов низкосортной древесины из Зауралья. В год предприятие будет выпускать 578 тысяч кубометров продукции, а объем инвестиций превысит 21 млрд рублей.

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