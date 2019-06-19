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Учалинский ГОК приступил к строительству станции очистки промышленных сточных вод

Добавлено: 19.06.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Учалинский район
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Учалинский ГОК приступил к строительству станции очистки промышленных сточных вод

На Учалинском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК) начато строительство новой станции очистки промышленных сточных вод производительностью 15 тыс. м3/сутки, сообщает сайт Newsbash.ru.

На сегодняшний день на месте будущего строения - одного из объектов второй очереди очистных сооружений промышленных сточных вод - уже проделана значительная часть работы по устройству фундаментов. Внутри осталось соорудить два чана известкового молока, и строители приступят к возведению надземной части станции. 

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Одновременно ведется строительство и других сооружений: подходят к завершению железобетонные работы по устройству двух резервуаров-усреднителей объемами 2 200 м3 и 6000 м3 для смешивания сточных вод до однородного состава, готовится основание под фундамент канализационно-насосной станции №1, предназначенной для перепуска воды из резервуаров-усреднителей в радиальные отстойники. 
— Вода после усреднения будет проходить две ступени очистки в радиальных отстойниках и далее, осветленной, подаваться уже на пруд-стабилизатор, — рассказал о будущей технологии заместитель начальника участка водоснабжения АО «Учалинский ГОК» Вадим Алтынбаев. 
По завершению строительства всех объектов второй очереди, очистные сооружения Учалинской промплощадки будут принимать на очистку шахтные воды Учалинского и Ново-Учалинского подземных рудников, подотвальные воды Учалинского месторождения, а также дождевые сточные воды. Стоимость реализации проекта составляет порядка 1,5 млрд рублей. 

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