Стивен Сигал станет гостем инвестиционного форума «Зауралье–2019» в Сибае

В Сибае 22 июня состоится всероссийский инвестиционный форум «Зауралье–2019» при поддержке администрации Главы Республики Башкортостан, Агентства стратегических инициатив, общественной организации «Деловая Россия», Торгово-промышленной палаты РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.





Форум начнется с секций посвященных формированию делового климата и защите бизнеса, туризму России, экологии и другим темам. Далее продолжится пленарным заседанием с участием врио Главы РБ Радия Хабирова и приглашенных гостей, одним из которых будет голливудский актер Стивен Сигал. Модератором форума станет российский журналист и телеведущий Александр Любимов. Программа мероприятия завершится Сабантуем, который состоится 23 июня в Абзелиловском районе.

Участниками праздника станут представители 25 муниципальных районов Башкирии. Они развернут свои лучшие юрты и национальные подворья. Помимо традиционных национальных игр и конкурсов зрителей ждет праздничный концерт с участием звезд российской и башкирской эстрады. Украшением мероприятия станет турнир по национальной борьбе куреш на приз Главы Республики, который соберет лучших борцов. Главный подарок – автомобиль. Также запланированы традиционные конные скачки.

На поляне сабантуя будут работать пункты общественного питания и торговые точки. Каждый желающий сможет продегустировать национальные блюда, приобрести сувениры и изделия народных промыслов. Приятным дополнением станет вечерняя программа, в котором выступят фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас», музыкант Роберт Юлдашев и группа «Курайсы», Рустам Гиззатуллин, Этно-рок группа «Аргымак», этно – проект «ZAINETDIN», Сагидулла Байегет, Гульназ Асаева и многие другие. Завершится сабантуй дискотекой и фейерверком.