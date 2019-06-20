В Баймакском районе приступили к строительству завода по производству ОСП

Завод по производству ориентированно-стружечных плит, проект которого был представлен﻿ премьер-министру России Дмитрию Медведеву на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019», прошел экологическую экспертизу и общественные слушания, сообщает сайт Newsbash.ru.





Об этом рассказал инициатор и менеджер проекта Дмитрий Дунюшкин во время подписания инвестиционного соглашения между Правительством республики и ООО «СибайПлитПром».

В настоящее время работа ведётся по трём направлениям. Это монтаж на площадке бывшего леспромхоза «Сибайлеспром» в Баймакском районе современного производственного комплекса, организация лесозаготовки, а также создание учебно-демонстрационного молодёжного центра предпринимательской деятельности на базе Сибайского колледжа строительства и сервиса.Проектная мощность завода составляет 578 тысяч куб. м продукции в год. Общий объём инвестиций в проект превысит 21 млрд рублей. С учётом лесозаготовительного направления инвесторы намерены создать не менее 1 000 рабочих мест. Завод включен в перечень приоритетных инвестпроектов Республики Башкортостан, что предусматривает предоставление налоговых льгот. Для подготовки квалифицированных кадров в Башкортостан планируется привлечь специалистов из Канады.

В качестве сырья завод будет потреблять низкосортную древесину в объёме порядка 1 млн куб. м в год. Это поможет достичь эффективного освоения лесосеки в Зауралье. Использованные площадки будут вовлечены в лесовосстановительные процедуры.



Продукция предприятия имеет высокий экспортный потенциал. Кроме того, производство плит подразумевает организацию в регионе новых проектов по их дальнейшему использованию и изготовлению различных изделий.