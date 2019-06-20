Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Баймакском районе приступили к строительству завода по производству ОСП

В Баймакском районе приступили к строительству завода по производству ОСП

Добавлено: 20.06.19
Просмотров: 140
Рубрика: Экономика
Теги: Баймакский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Баймакском районе приступили к строительству завода по производству ОСП

Завод по производству ориентированно-стружечных плит, проект которого был представлен﻿ премьер-министру России Дмитрию Медведеву на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019», прошел экологическую экспертизу и общественные слушания, сообщает сайт Newsbash.ru.

Об этом рассказал инициатор и менеджер проекта Дмитрий Дунюшкин во время подписания инвестиционного соглашения между Правительством республики и ООО «СибайПлитПром».

В Баймакском районе школу поселка Старый Сибай признали полностью аварийной

Читайте также:

В Баймакском районе школу поселка Старый Сибай признали полностью аварийной
В настоящее время работа ведётся по трём направлениям. Это монтаж на площадке бывшего леспромхоза «Сибайлеспром» в Баймакском районе современного производственного комплекса, организация лесозаготовки, а также создание учебно-демонстрационного молодёжного центра предпринимательской деятельности на базе Сибайского колледжа строительства и сервиса.

Проектная мощность завода составляет 578 тысяч куб. м продукции в год. Общий объём инвестиций в проект превысит 21 млрд рублей. С учётом лесозаготовительного направления инвесторы намерены создать не менее 1 000 рабочих мест. Завод включен в перечень приоритетных инвестпроектов Республики Башкортостан, что предусматривает предоставление налоговых льгот. Для подготовки квалифицированных кадров в Башкортостан планируется привлечь специалистов из Канады.

В качестве сырья завод будет потреблять низкосортную древесину в объёме порядка 1 млн куб. м в год. Это поможет достичь эффективного освоения лесосеки в Зауралье. Использованные площадки будут вовлечены в лесовосстановительные процедуры.

Продукция предприятия имеет высокий экспортный потенциал. Кроме того, производство плит подразумевает организацию в регионе новых проектов по их дальнейшему использованию и изготовлению различных изделий.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Баймакском районе построят завод по производству ОСП
Экономика
В Баймакском районе построят завод по производству ОСП
В Аскинском районе может появиться комплекс по выращиванию и переработке рапса
Экономика
В Аскинском районе может появиться комплекс по выращиванию и переработке рапса
В Зианчуринском и Баймакском районах будут развивать козоводство
Экономика
В Зианчуринском и Баймакском районах будут развивать козоводство
В Стерлитамакском районе появится новый завод по производству кальцинированной соды
Экономика
В Стерлитамакском районе появится новый завод по производству кальцинированной соды
Китай вложит в Башкирию 19 млрд рублей
Общество
Китай вложит в Башкирию 19 млрд рублей
Рустэм Хамитов посетил производственные и инфраструктурные объекты Сибая
Общество
Рустэм Хамитов посетил производственные и инфраструктурные объекты Сибая
Завод по производству кислоты в Благовещенске реконструируют за 5 миллиардов рублей
Общество
Завод по производству кислоты в Благовещенске реконструируют за 5 миллиардов рублей
В Башкирии построят комбикормовый завод и селекционно-генетический центр
Общество
В Башкирии построят комбикормовый завод и селекционно-генетический центр
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: