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В Ишимбайском районе на обустройство туристических зон планируют вложить 1,3 млрд рублей

Добавлено: 20.06.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбайском районе на обустройство туристических зон планируют вложить 1,3 млрд рублей

Накануне в ходе «Инвестчаса» членам правительства Башкирии представили проекты обустройства зон отдыха в Ишимбае и Ишимбайском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.

Так, гендиректор ООО «Тайрук» Владимир Никитенко представил проект создания Тайрукского пруда в центральной части города с пешеходными и велосипедными дорожками, а также детской и спортивной площадками.

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Та же компания планирует до 2022 года построить горнолыжную базу и биатлонную трассу, а также создать туристическую деревню «Кук-Караук» возле села Макарово в Ишимбайском районе. Общий объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что на первом этапе в проект ООО «Тайрук» вовлекается 12 гектаров земли. Он поручил властям разработать механизм ее возврата в случае, если инвестор не выполнит своих обещаний.

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