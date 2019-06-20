В Ишимбайском районе на обустройство туристических зон планируют вложить 1,3 млрд рублей

Накануне в ходе «Инвестчаса» членам правительства Башкирии представили проекты обустройства зон отдыха в Ишимбае и Ишимбайском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.





Так, гендиректор ООО «Тайрук» Владимир Никитенко представил проект создания Тайрукского пруда в центральной части города с пешеходными и велосипедными дорожками, а также детской и спортивной площадками.

Та же компания планирует до 2022 года построить горнолыжную базу и биатлонную трассу, а также создать туристическую деревню «Кук-Караук» возле села Макарово в Ишимбайском районе. Общий объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей.Врио главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что на первом этапе в проект ООО «Тайрук» вовлекается 12 гектаров земли. Он поручил властям разработать механизм ее возврата в случае, если инвестор не выполнит своих обещаний.