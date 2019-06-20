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Федоровский, Стерлибашевский и Миякинский районы получили субсидии на ремонт дорог в 2019 году

Добавлено: 20.06.19
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Рубрика: Экономика
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Федоровский, Стерлибашевский и Миякинский районы получили субсидии на ремонт дорог в 2019 году

В 2019 году несколько участков дорог в трех районах Башкирии будут отремонтированы за счет софинансирования из средств местного бюджета и Дорожного фонда республики. Субсидирование получили Федоровский, Стерлибашевский и Миякинский районы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщают в Госкомтрансе региона, в Федоровском районе под капремонт попадают дорога к молочно-товарной ферме села Кирюшкино, а также улицы Ленина и Коммунистическая в селе Федоровка; в Стерлибашевском районе – дорога Елимбетово-Нижнешакарово, подъезд к деревне Борисовка, улицы Шамиля Рахматуллина, Гагарина в селе Стерлибашево и улица Карла Маркса в селе Тятер-Арасланово; в Миякинском районе – дорога Шанмантамак-Исламгулово, улицы Южная, Речная, Полевая, Новая, Мира, Горная в селе Качеганово, улицы Школьная, Дружбы, Полевая, Мира, Тухвата Янаби, Речная, Солнечная и Набережная в селе Енебей-Урсаево, улицы Советская, Новая, Заречная в селе Богданово, улицы Заречная, Мажита Гафури, Луговая в селе Тамьян-Таймас, дороги в деревне Малые Каркалы и ряд других объектов.

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