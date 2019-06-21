В бюджет Башкирии с начала 2019 года поступило 77 млрд рублей

По состоянию на 1 июня с начала текущего года в бюджет Башкирии поступило более 77 млрд рублей. Из них 48 млрд рублей – это федеральные средства, в том числе выделенные на реализацию нацпроектов 15 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как отметили на рабочем совещании в правительстве, состоявшемся по вопросу исполнения бюджета республики, годовой план по поступлению доходов в регионе выполнен на 40,6%. План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 43,4%, безвозмездным поступлениям – на 32,2%. При этом по сравнению с 2018 годом расходы бюджета Башкирии увеличились на 10,1 млрд рублей. Они составили около 72 млрд рублей, 2,9 млрд рублей из которых были потрачены на региональные проекты. В целом расходы освоены только на 32,9%, из них федеральные средства – на 31%, подчеркнули в пресс-службе правительства РБ по итогам совещания.

И.о. министра финансов РБ Лира Игтисамова указала на неритмичное освоение бюджетных средств в целом и низкое освоение расходов по отдельным направлениям. Также она отметила, что в регионе есть прблемы с нормированием бюджетных расходов.