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В рамках инвестсабантуя "Зауралье" в Сибае прошло заседание инвестсовета республики

Добавлено: 22.06.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Сибай
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В рамках инвестсабантуя "Зауралье" в Сибае прошло заседание инвестсовета республики

Сегодня, 22 июня, в рамках сабантуя «Зауралье-2019» прошло заседание инвестсовета республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

В нем приняли участие: сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, врио Главы Башкирии Радий Хабиров, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева, президент компании Zenden Андрей Павлов и другие. В рамках встречи гости обменялись опытом, обсудили инвестиционный климат в регионе и озвучили главные проблемы предпринимательства. Руководитель региона в очередной раз указал на необходимость привлечения инвестиций в регион, и рассказал как это влияет на качество жизни граждан.

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— Как мы ведем нашу работу. Главная задача, которую ставит перед собой управленческая команда, – это борьба с бедностью. Нам надо повысить благосостояние наших жителей. Сделать это возможно только одним путем, если заработает экономика, если к нам придут деньги, появятся новые предприятия, которые отвечают современным требованиям и конкуренции, — отметил в приветственном слове Радий Хабиров.

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