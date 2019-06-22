Стивен Сигал на инвестсабантуе в Сибае увидит борьбу курэш, а в Нефтекамске посетит церковь

Знаменитый актер и кинорежиссер, а также мастер боевых искусств в субботу даст мастер-класс айкидо для молодых спортсменов Нефтекамска, а в воскресенье вместе с временно исполняющим обязанности главы РБ Радием Хабировым откроет сабантуй в Зауралье, сообщает сайт Newsbash.ru.





Предполагается, что г-н Сигал на сабантуе в Сибае примет участие в первой из показательных схваток на состязаниях по борьбе куреш - национальной башкирской борьбе на поясах. Спортсмены будут бороться за главную награду турнира - приз руководителя Башкортостана. Победитель получит в подарок автомобиль.

В Нефтекамске прославленный кинодеятель посетит в поселке Николо-Березовка церковь Николая Чудотворца. Этот православный храм - памятник архитектуры - он основан во времена Ивана Грозного на месте явления чудотворной иконы Святителя Николая. Кроме того, американскому артисту устроят и культурную программу - рыбалку на катере и посещение плавучей бани.В Сибае Стивен Сигал будет принимать почетных гостей инвестиционного форума «Зауралье», побывает в этнодеревне и станет зрителем конных соревнований.

Напомним, американский актер, ставший в 90-е легендой в России, благодаря видеосалонам, имеет не только гражданство США, но и нашей страны. Владимир Путин лично вручил ему паспорт гражданина России три года назад. А год назад звезда боевиков приказом министра иностранных дел России был назначен спецпредставителем МИДа по гуманитарным связям России и США.