Стивен Сигал на инвестсабантуе в Сибае увидит борьбу курэш, а в Нефтекамске посетит церковь
Знаменитый актер и кинорежиссер, а также мастер боевых искусств в субботу даст мастер-класс айкидо для молодых спортсменов Нефтекамска, а в воскресенье вместе с временно исполняющим обязанности главы РБ Радием Хабировым откроет сабантуй в Зауралье, сообщает сайт Newsbash.ru.
Предполагается, что г-н Сигал на сабантуе в Сибае примет участие в первой из показательных схваток на состязаниях по борьбе куреш - национальной башкирской борьбе на поясах. Спортсмены будут бороться за главную награду турнира - приз руководителя Башкортостана. Победитель получит в подарок автомобиль.
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В Сибае Стивен Сигал будет принимать почетных гостей инвестиционного форума «Зауралье», побывает в этнодеревне и станет зрителем конных соревнований.
Напомним, американский актер, ставший в 90-е легендой в России, благодаря видеосалонам, имеет не только гражданство США, но и нашей страны. Владимир Путин лично вручил ему паспорт гражданина России три года назад. А год назад звезда боевиков приказом министра иностранных дел России был назначен спецпредставителем МИДа по гуманитарным связям России и США.