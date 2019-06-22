Стивен Сигал в Сибае попробовал местную колбасу и кумыс
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Актер голливудских фильмов Стивен Сигал вместе с супругой Батсухийн Эрдэнэтуяа все же приехал в Сибай. Там они стали почетными гостями инвестиционного сабантуя «Зауралье», сообщает сайт Newsbash.ru.
О визите прославленного артиста стало известно на этой неделе. Изначально герой боевиков должен был поехать на сабантуй в Абзелиловский район и в Нефтекамск.
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— В связи с насыщенным графиком приезд Стивена в Нефтекамск отменяется. Надеюсь, что сможем запланировать приезд Сигала в Нефтекамск следующий раз, — пообещал руководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров у себя в соцсетях.А вот визит в Сибай стоял под вопросом, даже организаторы сомневались до последнего, навестит ли западная звезда столицу башкирского Зауралья.
В Сибае Стивену Сигалу предложили продегустировать местные колбасы, в том числе конскую, казылык, и напоили кумысом. Чарку вместе с актером осушил и врио главы Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона провел для Сигала и его жены небольшую экскурсию по городу. Гостей сопровождала огромная толпа из журналистов и зевак из числа местных жителей.
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