Радий Хабиров встретился в Сибае со Стивеном Сигалом и подарил ему башкирский головной убор
Комментарии (0)
Загрузка...
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров встретился со Стивеном Сигалом. Встреча руководителя республики и голливудского актера прошла на инвестиционном сабантуе «Зауралье-2019». Первый день проходит сегодня, 22 июня, в Сибае, сообщает сайт Newsbash.ru.
Руководитель региона подарил Стивену Сигалу бурек - национальный головной убор башкир. Во Всероссийском инвестиционном сабантуе принимают участие представители 11 стран. На мероприятии обсудят защиту бизнеса и формирование делового климата, а также туризм в России и экологию.
Читайте также:Стивен Сигал в Сибае попробовал местную колбасу и кумыс
Читайте также
Экономика
В Сибае начал работу Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье»
Экономика
Стивен Сигал станет гостем инвестиционного форума «Зауралье–2019» в Сибае
Экономика
В Сибае намерены построить энергетическую подстанцию
Экономика
В Сибае пройдет всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019»
Политика
Радий Хабиров побывал на сабантуе в Бурзянском районе
Общество
Баймакский и Нуримановский районы представят Башкортостан на Всероссийском сабантуе
Общество
В Сибае на форуме «Зауралье-2018» обсудят вопросы поддержки экспорта
Общество
В Сибае пройдет крупное мероприятие по развитию регионального бизнеса