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Радий Хабиров встретился в Сибае со Стивеном Сигалом и подарил ему башкирский головной убор

Добавлено: 22.06.19
Просмотров: 56
Рубрика: Экономика
Теги: Сибай
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Радий Хабиров встретился в Сибае со Стивеном Сигалом и подарил ему башкирский головной убор

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров встретился со Стивеном Сигалом. Встреча руководителя республики и голливудского актера прошла на инвестиционном сабантуе «Зауралье-2019». Первый день проходит сегодня, 22 июня, в Сибае, сообщает сайт Newsbash.ru.

Руководитель региона подарил Стивену Сигалу бурек - национальный головной убор башкир. Во Всероссийском инвестиционном сабантуе принимают участие представители 11 стран. На мероприятии обсудят защиту бизнеса и формирование делового климата, а также туризм в России и экологию.

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Завтра, 23 июня, инвестиционный сабантуй пройдет в Абзелиловском районе. Участниками народных гуляний станут представители 25 районов Башкирии. На форуме будут развернуты юрты и национальные подворья.

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