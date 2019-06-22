Радий Хабиров встретился в Сибае со Стивеном Сигалом и подарил ему башкирский головной убор

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров встретился со Стивеном Сигалом. Встреча руководителя республики и голливудского актера прошла на инвестиционном сабантуе «Зауралье-2019». Первый день проходит сегодня, 22 июня, в Сибае, сообщает сайт Newsbash.ru.





Руководитель региона подарил Стивену Сигалу бурек - национальный головной убор башкир. Во Всероссийском инвестиционном сабантуе принимают участие представители 11 стран. На мероприятии обсудят защиту бизнеса и формирование делового климата, а также туризм в России и экологию.

Завтра, 23 июня, инвестиционный сабантуй пройдет в Абзелиловском районе. Участниками народных гуляний станут представители 25 районов Башкирии. На форуме будут развернуты юрты и национальные подворья.