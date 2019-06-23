В честь I Инвестсабантуя в Сибае установили памятную плиту
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В Сибае установлена памятная плита в честь состоявшегося здесь Первого Всероссийского инвестиционного сабантуя. В церемонии закладки приняли участие врио главы Башкирии Радий Хабиров, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров и мэр Сибая Рустем Афзалов, сообщает сайт Newsbash.ru.
«С декабря прошлого года я в Сибае уже в шестой раз, потому что мы очень за вас переживали и всей республикой пытались вам помочь, — сказал Радий Хабиров, имея в виду сложившуюся в конце года в Сибае неблагоприятную экологическую обстановку. — Я хочу низко поклониться сибайцам за их поддержку, терпение, за то, что дали нам возможность спокойно, последовательно решить те проблемы, которые вас мучили. У нас все получилось, все будет хорошо».
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22 июня в Сибае открылся первый всероссийский инвестиционный сабантуй. В нем участвуют представители 11 стран — около 1500 человек. Главная цель Инвестсабантуя —развитие экономики региона. Власти работают над привлечением инвестиций в башкирское Зауралье, созданием новых предприятий и новых рабочих мест.
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