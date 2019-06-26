В Башкирии на обустройство контейнерных площадок выделено 500 млн рублей

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика работает над обустройством мусорных контейнеров. В интервью «Интерфаксу» он рассказал, что на эти цели выделено полмиллиарда рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Нужны контейнерные площадки на бетонной основе, красиво оформленные, с ограждением», – отметил руководитель региона.

Однако чтобы довести работу до конца, необходимо оценить ее масштаб. По словам Хабирова, власти сейчас приступили к «оценке потребности и объема её проведения».