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В Башкирии на обустройство контейнерных площадок выделено 500 млн рублей

Добавлено: 26.06.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии на обустройство контейнерных площадок выделено 500 млн рублей

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика работает над обустройством мусорных контейнеров. В интервью «Интерфаксу» он рассказал, что на эти цели выделено полмиллиарда рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

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«Нужны контейнерные площадки на бетонной основе, красиво оформленные, с ограждением», – отметил руководитель региона.
Однако чтобы довести работу до конца, необходимо оценить ее масштаб. По словам Хабирова, власти сейчас приступили к «оценке потребности и объема её проведения».

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