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В Уфе представили проект комплекса по сортировке и переработке мусора

Добавлено: 27.06.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе представили проект комплекса по сортировке и переработке мусора

Проект строительства инновационного комплекса был представлен сегодня Ульфату Мустафину в рамках городского «Инвестчаса». Процесс сортировки и утилизации мусора в перспективе станет полностью автоматизированным, сообщает сайт Newsbash.ru

Каждый день на полигоне в Черкассах сотрудники «Спецавтохозяйства» сортируют горы мусора. Они отделяют пластик, стекло, бумагу, жестяные банки от биоразлогаемых отходов. Весь процесс выполняется вручную. 

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«Здесь разделяются по фракциям. Эти фракции - это текстиль, это стекло, это пластик, который широко используется в нашей жизни. И далее после того, как сортированный мусор у нас проходит по линии сортировки, дальше он поступает на конвейер. Сырье мы брекетируем», - говорит начальник участка сортировки и брекетирования МУП САХ Ришат Хамидуллин.
Уже в обозримом будущем перебирать отходы будут машины, а не люди. На "Инвестчасе" в Администрации города представили проект строительства комплекса по автоматизированной обработке и сортировке твердых бытовых отходов и отдельного предприятия по переработке вторичных ресурсов таких, как стекло, пластик и пластмасса. 

Еще один плюс проекта в том, что не буде выбросов в атмосферу, которые образуются при сжигании несортируемого мусора. Строительство комплекса по обработке и сортировке отходов обойдется в 1 миллиард 200 миллионов, а проекта по переработке - в 1 миллиард 600 миллионов рублей. Вкладываться в мусорное дело будут инвесторы. 
«Отходы порядка 400 тысяч тонн - это практически весь объем города Уфы поступает на сортировочный комплекс. На выходе у нас вторичные ресурсы и на выходе хвосты. Часть хвостов у нас уходит на комплекс по компостированию, часть отходов у нас упаковывается в герметичную упаковку и складируется в виде либо готового топлива РДФ для последующей технологии, к которой, как я понимаю, мы неизбежно придем», - комментирует депутат Горсовета Уфы Тимофей Вохмин.

Подобные комплексы уже были опробованы в нескольких городах России. В Башкирии тоже есть опыт частичного применения такого оборудования в Ишимбае. Проект строительства комплекса по сортировке и переработке отходов нового поколения на «Инвестчасе» Ульфат Мустафин утвердил. Так что, в перспективе в башкирской столицы отходы не будут копиться на огромных полигонах, а получат вторую жизнь и принесут пользу.

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