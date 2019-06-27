В Уфе представили проект комплекса по сортировке и переработке мусора
Проект строительства инновационного комплекса был представлен сегодня Ульфату Мустафину в рамках городского «Инвестчаса». Процесс сортировки и утилизации мусора в перспективе станет полностью автоматизированным, сообщает сайт Newsbash.ru.
Каждый день на полигоне в Черкассах сотрудники «Спецавтохозяйства» сортируют горы мусора. Они отделяют пластик, стекло, бумагу, жестяные банки от биоразлогаемых отходов. Весь процесс выполняется вручную.
Читайте также:В Ишимбайском районе открыли мусоросортировочный комплекс
Еще один плюс проекта в том, что не буде выбросов в атмосферу, которые образуются при сжигании несортируемого мусора. Строительство комплекса по обработке и сортировке отходов обойдется в 1 миллиард 200 миллионов, а проекта по переработке - в 1 миллиард 600 миллионов рублей. Вкладываться в мусорное дело будут инвесторы.
Подобные комплексы уже были опробованы в нескольких городах России. В Башкирии тоже есть опыт частичного применения такого оборудования в Ишимбае. Проект строительства комплекса по сортировке и переработке отходов нового поколения на «Инвестчасе» Ульфат Мустафин утвердил. Так что, в перспективе в башкирской столицы отходы не будут копиться на огромных полигонах, а получат вторую жизнь и принесут пользу.