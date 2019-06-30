В Федоровском районе начали строить бассейн

В селе Федоровка Федоровского района ведутся работы по возведению 25-ти метрового бассейна. Объект, общей площадью 1627,49 квадратных метров, включен в перечень юбилейных и входит в программу «Сто объектов к 100-летию Республики Башкортостан», сообщает сайт Newsbash.ru.





В здании бассейна запланировано разместить вестибюль, регистратуру, гардероб верхней одежды, помещение охраны, раздевалки для мужчин и женщин, помещение для инструкторов и тренеров, лабораторию воды, кабинет врача и дежурной медсестры, место отдыха, комнату персонала, санитарно-бытовые и технические помещения.

Как сообщили в Госкомитете по строительству и архитектуре РБ, сегодня выполнены все работы по фундаменту объекта - залиты монолитные стены технического подвала и монолитная чаша. Произведен монтаж каркаса здания, возведены наружные стены и перекрытие техподполья. Завершены работы по установке кровли.Сейчас ведется наружная отделка, завершаются работы по возведению внутренних стен и перегородок, начата работа по прокладке наружных тепловых и электросетей.Строительство объекта планируется завершить в сентябре 2019 года.