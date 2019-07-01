В России 1 июля тарифы за "Платон" повысились на 14 копеек за километр
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В России с 1 июля повысили тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон». Водители будут платить на 14 копеек за километр больше — 2,04 рубля вместо 1,90 рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Эти изменения анонсировал министр транспорта Евгений Дитрих 25 июня. Следующая индексация произойдет 1 февраля 2020 года — тогда тариф вырастет еще на 16 копеек и составит 2,2 рубля за километр. С 1 февраля 2021 года тариф составит уже 2,35 рубля за километр. Далее он будет индексироваться ежегодно в начале февраля на уровне годовой инфляции — примерно на 4%.
Дитрих отмечал, что такой подход даст возможность увеличить число ремонтируемых дорог и мостов, что положительно скажется на безопасности движения и скорости доставки грузов.
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