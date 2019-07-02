Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Медведев поддержал инициативу создания особой экономической зоны в Ишимбайском районе

Медведев поддержал инициативу создания особой экономической зоны в Ишимбайском районе

Добавлено: 02.07.19
Просмотров: 153
Рубрика: Экономика
Теги: Ишимбайский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Медведев поддержал инициативу создания особой экономической зоны в Ишимбайском районе

Социально-экономические успехи республики обсудил врио главы Башкирии Радий Хабиров на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым в Москве 1 июля. В частности, вопросы касались реализации национальных проектов и создания особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщает сайт Newsbash.ru.

Руководитель региона отметил, что в республике вырос индекс промышленного производства — 103,5% и впервые за три года подросли инвестиции — 104,3%.

В Ишимбайском районе место массовых гуляний у подножия Торатау превратилось в свалку

Читайте также:

В Ишимбайском районе место массовых гуляний у подножия Торатау превратилось в свалку
«Конечно же, главная задача – это социальное благополучие наших жителей, и здесь особое значение приобретают национальные проекты. Всю необходимую организационную работу в этом направлении мы провели. У нас контрактация на уровне 45,5 процента, поэтому все вопросы в этой части мы решаем», — отметил Радий Хабиров.
По словам врио главы Башкирии, республика активно работает на рынке привлечения медперсонала — плюс 230 человек. Сегодня регион не имеет собственной ОЭЗ. С этой инициативой республика вышла на Минэкономразвития РФ.
«Это середина республики – Ишимбай. Это на стыке трех городов и общее население около полумиллиона. Это промышленный и газохимический центр России. «Газпром нефтехим Салават» как раз там расположен. Что еще, на мой взгляд, дает большое преимущество – мы с «Газпромом» сейчас активно работаем над проектом комплекса по переработке природного газа в этилен и пропилен с полимеризацией олефинов и на данный момент делаем первые шаги в этой части. И формирование особой экономической зоны, а в дальнейшем индустриального парка, конечно, даст жизнь этому региону.», — доложил Хабиров Медведеву.

Председатель правительства России отметил, что принимать решение в этой части необходимо, ориентируясь на новые рабочие места, инвестиции и социальный эффект — то есть рост зарплат и социальные объекты.

«И если всем этим критериям идеи по созданию свободной экономической зоны отвечают, я не вижу оснований эту инициативу не поддержать. Так что готовьте предложения окончательные», — сказал Дмитрий Медведев.
Ранее сообщалось о том, что строительство ОЭЗ в Ишимбае обсуждалось на Петербургском международном экономическом форуме.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Гафурийском районе проходит стратегическая сессия-семинар для глав муниципалитетов
Политика
В Гафурийском районе проходит стратегическая сессия-семинар для глав муниципалитетов
Радий Хабиров отметил первые успехи в осовременивании деревень
Политика
Радий Хабиров отметил первые успехи в осовременивании деревень
Радий Хабиров обсудил возможность создания в Чишминском районе патриотического парка
Политика
Радий Хабиров обсудил возможность создания в Чишминском районе патриотического парка
Радий Хабиров в Аскино посетил центральную больницу и обсудил вопрос газификации села
Политика
Радий Хабиров в Аскино посетил центральную больницу и обсудил вопрос газификации села
Радий Хабиров отметил, что не имеет права менять структуру правительства будучи исполняющим обязанности Главы
Политика
Радий Хабиров отметил, что не имеет права менять структуру правительства будучи исполняющим обязанности Главы
Радий Хабиров призвал органы безопасности вести жесткий контроль за целевым использованием выделенных Башкирии средств
Политика
Радий Хабиров призвал органы безопасности вести жесткий контроль за целевым использованием выделенных Башкирии средств
Кумертау получит необходимую технику для ремонта дорог
Политика
Кумертау получит необходимую технику для ремонта дорог
Радий Хабиров провёл совещание по доступности и качеству медицинской помощи населению
Здравоохранение
Радий Хабиров провёл совещание по доступности и качеству медицинской помощи населению
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: