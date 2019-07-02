Медведев поддержал инициативу создания особой экономической зоны в Ишимбайском районе

Социально-экономические успехи республики обсудил врио главы Башкирии Радий Хабиров на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым в Москве 1 июля. В частности, вопросы касались реализации национальных проектов и создания особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщает сайт Newsbash.ru.





Руководитель региона отметил, что в республике вырос индекс промышленного производства — 103,5% и впервые за три года подросли инвестиции — 104,3%.

«Конечно же, главная задача – это социальное благополучие наших жителей, и здесь особое значение приобретают национальные проекты. Всю необходимую организационную работу в этом направлении мы провели. У нас контрактация на уровне 45,5 процента, поэтому все вопросы в этой части мы решаем», — отметил Радий Хабиров.

«Это середина республики – Ишимбай. Это на стыке трех городов и общее население около полумиллиона. Это промышленный и газохимический центр России. «Газпром нефтехим Салават» как раз там расположен. Что еще, на мой взгляд, дает большое преимущество – мы с «Газпромом» сейчас активно работаем над проектом комплекса по переработке природного газа в этилен и пропилен с полимеризацией олефинов и на данный момент делаем первые шаги в этой части. И формирование особой экономической зоны, а в дальнейшем индустриального парка, конечно, даст жизнь этому региону.», — доложил Хабиров Медведеву.

По словам врио главы Башкирии, республика активно работает на рынке привлечения медперсонала — плюс 230 человек. Сегодня регион не имеет собственной ОЭЗ. С этой инициативой республика вышла на Минэкономразвития РФ.

Председатель правительства России отметил, что принимать решение в этой части необходимо, ориентируясь на новые рабочие места, инвестиции и социальный эффект — то есть рост зарплат и социальные объекты.

«И если всем этим критериям идеи по созданию свободной экономической зоны отвечают, я не вижу оснований эту инициативу не поддержать. Так что готовьте предложения окончательные», — сказал Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось о том, что строительство ОЭЗ в Ишимбае обсуждалось на Петербургском международном экономическом форуме.