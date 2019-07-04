Минсельхоз решил взять под контроль сбор грибов и ягод
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Минсельхоз хочет регулировать сбор диких грибов и ягод в стране. Специалисты ведомства отмечают, что дикорастущие грибы, лекарственные травы и ягоды - ценный ресурс, который обладает высоким экспортным потенциалом, сообщает сайт Newsbash.ru.
По предварительным данным, правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. В пояснительной записке отмечается, что грибы, ягоды и травы пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за границей. Документ опубликовали на официальном портале.
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«Дикорастущие плоды, ягоды, орехи и грибы — ценный пищевой ресурс, а сфера их переработки — экономически и социально значимая отрасль, обладающая значительным потенциалом роста», - считают чиновники.
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