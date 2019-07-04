Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Минсельхоз решил взять под контроль сбор грибов и ягод

Минсельхоз решил взять под контроль сбор грибов и ягод

Добавлено: 04.07.19
Просмотров: 56
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
Минсельхоз решил взять под контроль сбор грибов и ягод

Минсельхоз хочет регулировать сбор диких грибов и ягод в стране. Специалисты ведомства отмечают, что дикорастущие грибы, лекарственные травы и ягоды - ценный ресурс, который обладает высоким экспортным потенциалом, сообщает сайт Newsbash.ru.

По предварительным данным, правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. В пояснительной записке отмечается, что грибы, ягоды и травы пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за границей. Документ опубликовали на официальном портале.

Россиянам позволили собирать валежник без разрешения

Читайте также:

Россиянам позволили собирать валежник без разрешения
«Дикорастущие плоды, ягоды, орехи и грибы — ценный пищевой ресурс, а сфера их переработки — экономически и социально значимая отрасль, обладающая значительным потенциалом роста», - считают чиновники.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Семья из Кушнаренковского района построила бизнес на грибах
Экономика
Семья из Кушнаренковского района построила бизнес на грибах
Депутаты предлагают запретить микрофинансовые организации
Экономика
Депутаты предлагают запретить микрофинансовые организации
В России отменили роуминг
Человек и закон
В России отменили роуминг
В Чишминском районе Башкирии двое детей отравились ядовитыми ягодами
Происшествия
В Чишминском районе Башкирии двое детей отравились ядовитыми ягодами
В Абзелиловском районе женщина скончалась от укусов диких пчел
Происшествия
В Абзелиловском районе женщина скончалась от укусов диких пчел
В Белорецком районе нашли гигантский гриб-дождевик
Это интересно
В Белорецком районе нашли гигантский гриб-дождевик
Россиянам позволили собирать валежник без разрешения
Общество
Россиянам позволили собирать валежник без разрешения
Как сеять грибы, чтобы они росли на вашей даче
Общество / Это интересно
Как сеять грибы, чтобы они росли на вашей даче
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: