Минсельхоз решил взять под контроль сбор грибов и ягод

Минсельхоз хочет регулировать сбор диких грибов и ягод в стране. Специалисты ведомства отмечают, что дикорастущие грибы, лекарственные травы и ягоды - ценный ресурс, который обладает высоким экспортным потенциалом, сообщает сайт Newsbash.ru.





По предварительным данным, правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. В пояснительной записке отмечается, что грибы, ягоды и травы пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за границей. Документ опубликовали на официальном портале.

«Дикорастущие плоды, ягоды, орехи и грибы — ценный пищевой ресурс, а сфера их переработки — экономически и социально значимая отрасль, обладающая значительным потенциалом роста», - считают чиновники.