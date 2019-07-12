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В Учалинском районе строится новый элеватор

Добавлено: 12.07.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Учалинский район
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В Учалинском районе строится новый элеватор

В Учалинском районе на базе сооружения, построенного в 1965 году, активно ведется реконструкция и модернизация комплекса по приемке, очистке, сушке и хранению зерновых культур. Новый элеватор появится в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов Башкирии, сообщили в пресс-службе региональной Корпорации развития, сообщает сайт Newsbash.ru.

На новом предприятии появится 29 рабочих мест. Сотрудники должны будут контролировать производительность, которая на начальном этапе составит около 15 тысяч тонн малосемян в год. Предприятие планирует сотрудничество с ООО «Учалинский элеватор», ЗАО «Инвестиционная группа «РВМ Капитал» и ООО «Агроимпэкс».

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Строительство началось весной 2019 года. На сегодняшний день рабочие демонтировали устаревшее здание и начали сбор нового сушительно-очистительного комплекса, а также проведены предварительные переговоры с близлежащими фермерскими хозяйствами.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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