В Учалинском районе строится новый элеватор

В Учалинском районе на базе сооружения, построенного в 1965 году, активно ведется реконструкция и модернизация комплекса по приемке, очистке, сушке и хранению зерновых культур. Новый элеватор появится в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов Башкирии, сообщили в пресс-службе региональной Корпорации развития, сообщает сайт Newsbash.ru.





На новом предприятии появится 29 рабочих мест. Сотрудники должны будут контролировать производительность, которая на начальном этапе составит около 15 тысяч тонн малосемян в год. Предприятие планирует сотрудничество с ООО «Учалинский элеватор», ЗАО «Инвестиционная группа «РВМ Капитал» и ООО «Агроимпэкс».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Строительство началось весной 2019 года. На сегодняшний день рабочие демонтировали устаревшее здание и начали сбор нового сушительно-очистительного комплекса, а также проведены предварительные переговоры с близлежащими фермерскими хозяйствами.