В Аургазинском районе в селе Чуваш-Карамалы открылся цех по переработке мяса

Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Башмирпродторг» 11 июля открыл в селе Чуваш-Карамалы Аургазинского района цех по переработке мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, сообщает сайт Newsbash.ru.





Осуществить задуманное удалось благодаря республиканской программе по реализации доходогенерирующих проектов (ДГП). По словам председателя СПоК Андрияна Николаева, мощность производства составляет до 300 кг готовой продукции в смену. Цех будет производить мясные деликатесы только из натурального сырья. Всего здесь планируют выпускать более 10 видов мясных изделий. Также открытие цеха позволит создать новые рабочие места. На продукцию уже есть свой покупатель. Торговые точки Гафурийского района готовы заключить долгосрочный договор: первая партия разошлась на ура.

Сельхозкооператив был образован в прошлом году, благодаря программе ДГП. Он объединил 12 фермеров и владельцев ЛПХ из населенных пунктов Чуваш-Карамалы и Нагадак. Более 2,8 млн рублей было выделено СПоК из республиканского бюджета. Сельхозкооператив добавил свои 300 тысяч рублей и приобрёл оборудование для переработки.Правительство Башкирии утвердило порядок предоставления грантов для реализации доходогенерирующих проектов (ДГП) в прошлом году. Ее суть в том, что за счет инициативы и софинансирования самих граждан владельцев ЛПХ и КФХ создается объект коллективного пользования, экономически работающий и приносящий дополнительный доход инициаторам. Господдержка на реализацию ДГП может составить сумму до 3 млн рублей, при условии софинансирования самим кооперативом не менее 9 процентов всей суммы.

В пресс-службе минсельхоза Башкирии рассказали, что на конкурс по доходогенерирующим проектам по созданию системы сельхозкооперации в 2018 году подали заявки 155 инициативных групп. Из них победителями были признаны 116, которые и переформатировались в сельскохозяйственные потребительские кооперативы и стали полноценными участниками аграрного сектора экономики. Общая сумма ДГП, заявленная инициативными группами, составила 357 млн рублей, в том числе 57 млн — доля софинансирования со стороны самих инициативных групп.

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