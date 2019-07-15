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В Башкирии хотят запустить производство дорожных битумов мощностью 560 тысяч тонн в год

Добавлено: 15.07.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии хотят запустить производство дорожных битумов мощностью 560 тысяч тонн в год

В Башкирии планируют построить новый завод по производству высококачественных дорожных битумов мощностью 560 тысяч тонн в год. Его проект на «Инвестчасе» Радию Хабирову представил директор АО «Институт нефтехимпереработки» Дмитрий Шаронов, сообщает сайт Newsbash.ru.

Он рассказал врио главы РБ, что в республике есть опыт использования качественных битумов в ходе строительства дорог. В качестве примера он привел участок дороги между Белорецком и Учалами, на котором 18 лет не проводился ремонт. Кстати, дорогая была построена в 1994 году.

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По мнению Дмитрия Шаронова, для получения подобного эффекта при строительстве дорог нужно, во-первых, ужесточить стандарты строительства, во-вторых, «обеспечить бесперебойные поставки тяжёлой нефти для производства качественного битума». По итогам заседания Радий Хабиров поручил провести переговоры с ПАО АНК «Башнефть» по предложенной инициативе. Добавим, что реализация проекта потребует 4,3 млрд рублей вложений.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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