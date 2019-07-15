В Башкирии хотят запустить производство дорожных битумов мощностью 560 тысяч тонн в год
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В Башкирии планируют построить новый завод по производству высококачественных дорожных битумов мощностью 560 тысяч тонн в год. Его проект на «Инвестчасе» Радию Хабирову представил директор АО «Институт нефтехимпереработки» Дмитрий Шаронов, сообщает сайт Newsbash.ru.
Он рассказал врио главы РБ, что в республике есть опыт использования качественных битумов в ходе строительства дорог. В качестве примера он привел участок дороги между Белорецком и Учалами, на котором 18 лет не проводился ремонт. Кстати, дорогая была построена в 1994 году.
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