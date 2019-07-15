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В Нефтекамске наладят производство светодиодных светильников

Добавлено: 15.07.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске наладят производство светодиодных светильников

В городе Нефтекамске будут выпускать светодиодные лампы, светильники, фонари. Новое производство по созданию экологичных светодиодных светильников планирует запустить ООО «Башлайт», ставшее вторым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск», сообщает сайт Newsbash.ru.

Инвестпроект обеспечит высококачественной продукцией Башкирию и другие регионы.

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Планируется, что в течение первых трех лет деятельности ООО «Башлайт» выплатит 2 938,763 тыс. рублей налоговых поступлений в бюджет республики. Реализация проекта создаст 21 рабочее место уже в 2019 году.

Корпорация развития Республики Башкортостан разработала бизнес-план и помогла «Башлайту» сформировать необходимый пакет документов для сдачи в Минэкономразвития РФ.

ТОСЭР «Нефтекамск», созданная постановлением Правительства РФ от 12 февраля 2019 года, дает возможность бизнесу получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов, сообщили в Корпорация развития РБ.
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