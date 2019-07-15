В Нефтекамске наладят производство светодиодных светильников
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В городе Нефтекамске будут выпускать светодиодные лампы, светильники, фонари. Новое производство по созданию экологичных светодиодных светильников планирует запустить ООО «Башлайт», ставшее вторым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск», сообщает сайт Newsbash.ru.
Инвестпроект обеспечит высококачественной продукцией Башкирию и другие регионы.
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Корпорация развития Республики Башкортостан разработала бизнес-план и помогла «Башлайту» сформировать необходимый пакет документов для сдачи в Минэкономразвития РФ.
ТОСЭР «Нефтекамск», созданная постановлением Правительства РФ от 12 февраля 2019 года, дает возможность бизнесу получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов, сообщили в Корпорация развития РБ.
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