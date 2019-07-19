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Башкирия и «Группа ГАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве в обновлении и модернизации действующего автопарка

Добавлено: 19.07.19
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Рубрика: Экономика
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Башкирия и «Группа ГАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве в обновлении и модернизации действующего автопарка

Башкирия подписала соглашение о сотрудничестве с «Группой ГАЗ». Подписи под документом поставили врио главы РБ Радий Хабиров и президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Соглашение предусматривает, в частности, сотрудничество в обновлении и модернизации действующего автопарка и развития сервисной инфраструктуры. Стороны отметили, что особое внимание уделят «расширению использования транспорта», работающего на природном газе.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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