Башкирия и «Группа ГАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве в обновлении и модернизации действующего автопарка

Башкирия подписала соглашение о сотрудничестве с «Группой ГАЗ». Подписи под документом поставили врио главы РБ Радий Хабиров и президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, сообщает сайт Newsbash.ru.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Соглашение предусматривает, в частности, сотрудничество в обновлении и модернизации действующего автопарка и развития сервисной инфраструктуры. Стороны отметили, что особое внимание уделят «расширению использования транспорта», работающего на природном газе.