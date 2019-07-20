В Янаульском районе создают крупную молочную ферму
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В селе Старокудашево в Янаульском районе Башкирии создают крупный молочный животноводческий комплекс. Инвестором проекта является ООО «ИТС-Агро», сообщает сайт Newsbash.ru.
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