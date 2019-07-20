В Янаульском районе создают крупную молочную ферму

В селе Старокудашево в Янаульском районе Башкирии создают крупный молочный животноводческий комплекс. Инвестором проекта является ООО «ИТС-Агро», сообщает сайт Newsbash.ru.



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Ферма будет рассчитана на 2 500 коров. Здесь же будет располагаться площадка на 5 тысяч скотомест для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород. В итоге объем производства должен вырасти до 20 тысяч тонн молока в год. Сумма вложений в проект составит 1 млрд рублей.