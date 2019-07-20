В Агидели может быть возобновлено производство силикатного кирпича

Завод по производству силикатного кирпича в Агидели может возобновить свою работу. Об этом, в частности, шла речь в ходе недавнего визита врио главы РБ Радия Хабирова в этот город, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сейчас деятельность предприятия «Джут-СТ» приостановлена – в частности, из-за проблем со сбытом. Директор завода Марат Маннанов отметил, что при должной поддержке он готов развиваться и осваивать выпуск новых видов продукции – например, газосиликатных блоков.

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Хабиров предложил рассмотреть меры поддержки на совещании в правительстве РБ. Он также подчеркнул, что «Джут-СТ» может стать якорным резидентом индустриального парка, который разместится на этой территории.