В Агидели может быть возобновлено производство силикатного кирпича
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Завод по производству силикатного кирпича в Агидели может возобновить свою работу. Об этом, в частности, шла речь в ходе недавнего визита врио главы РБ Радия Хабирова в этот город, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сейчас деятельность предприятия «Джут-СТ» приостановлена – в частности, из-за проблем со сбытом. Директор завода Марат Маннанов отметил, что при должной поддержке он готов развиваться и осваивать выпуск новых видов продукции – например, газосиликатных блоков.
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