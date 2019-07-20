Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Агидели может быть возобновлено производство силикатного кирпича

В Агидели может быть возобновлено производство силикатного кирпича

Добавлено: 20.07.19
Просмотров: 64
Рубрика: Экономика
Теги: Агидель
Комментарии (0)
Загрузка...
В Агидели может быть возобновлено производство силикатного кирпича

Завод по производству силикатного кирпича в Агидели может возобновить свою работу. Об этом, в частности, шла речь в ходе недавнего визита врио главы РБ Радия Хабирова в этот город, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сейчас деятельность предприятия «Джут-СТ» приостановлена – в частности, из-за проблем со сбытом. Директор завода Марат Маннанов отметил, что при должной поддержке он готов развиваться и осваивать выпуск новых видов продукции – например, газосиликатных блоков.

Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой город Агидель

Читайте также:

Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой город Агидель
Хабиров предложил рассмотреть меры поддержки на совещании в правительстве РБ. Он также подчеркнул, что «Джут-СТ» может стать якорным резидентом индустриального парка, который разместится на этой территории.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой город Агидель
Политика
Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой город Агидель
Радий Хабиров предложил брать деньги на лекарства из фондов
Политика
Радий Хабиров предложил брать деньги на лекарства из фондов
В Агидели намерены запустить производство дефибрилляторов
Экономика
В Агидели намерены запустить производство дефибрилляторов
Радий Хабиров в Чишминском районе посетил молочный завод
Политика
Радий Хабиров в Чишминском районе посетил молочный завод
Ишимбай с деловым визитом посетили представители Китая
Экономика
Ишимбай с деловым визитом посетили представители Китая
В Башкирии около 600 школ не имеют нормального освещения своих территорий
Образование
В Башкирии около 600 школ не имеют нормального освещения своих территорий
В Иглинском районе запущена линия по производству кирпича
Общество
В Иглинском районе запущена линия по производству кирпича
В Стерлитамаке с 1 июля начнет работу молочная кухня
Политика
В Стерлитамаке с 1 июля начнет работу молочная кухня
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: