В Янаульском районе намерены построить тепличный блок площадью 20 гектаров

Тепличный комбинат «Янаульский» намерен построить в одноименном районе тепличный блок на площади в 20 гектаров. Ввод первой очереди площадью 1,5 гектара намечен уже на 2020 год, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сейчас комбинат занимает площадь в 3 гектара. В прошлом году комбинат вырастил на этой земле 1 000 тонн овощей закрытого грунта.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Директор предприятия Ильдар Маликов рассказал, что вблизи комбината есть 30 гектаров свободных земель, есть производственная база, а строительство дополнительной инфраструктуры не требуется. Тем не менее, комбинат испытывает недостаток соинвесторов. Проектом в ходе рабочей поездки в Янаульский район заинтересовался Хабиров – он поручил рассмотреть его на одном из «Инвестчасов» в правительстве РБ.