В Янаульском районе намерены построить тепличный блок площадью 20 гектаров
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Тепличный комбинат «Янаульский» намерен построить в одноименном районе тепличный блок на площади в 20 гектаров. Ввод первой очереди площадью 1,5 гектара намечен уже на 2020 год, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сейчас комбинат занимает площадь в 3 гектара. В прошлом году комбинат вырастил на этой земле 1 000 тонн овощей закрытого грунта.
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