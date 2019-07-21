Социальные выплаты, льготы и субсидии в 2019 году: на что могут рассчитывать жители Башкирии

Многим категориям граждан положены значительные субсидии и выплаты от государства. Иной раз гражданин даже не догадывается, что может рассчитывать на помощь





В ОЖИДАНИИ РЕБЕНКА

Для начала разберемся с самой социально незащищенной категорией – многодетными родителями и семьями, где воспитываются дети-инвалиды. Некоторым будущим мамам в Башкирии, например, полагается единовременная выплата, если они вовремя встанут на учет в женской консультации. Размер выплаты составляет 753,81 рублей. В минтруде республики поясняют: эти деньги полагаются женщинам, чей срок беременности составляет не более 12 недель. Но есть несколько очень важных условий.

- Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов, - поясняют в министерстве труда и семьи Башкирии.

ребенок-инвалид;

ребенок, остался без попечения родителей;

ребенок из многодетной семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;

ребенок у одинокой матери;

ребенок, воспитывается одним из родителей, который не состоит в браке. При этом второй родитель умер, или признан безвестно отсутствующим по решению суда или лишен родительских прав. Проще говоря, на эту доплату имеют право дети из неполных семей;

ребенок, у которого оба родителя являются неработающими инвалидами. При этом возраст родителей-инвалидов не имеет значения. Туда же входит категория детей, у которых родители неработающие пенсионеры;

ребенок, у которого один из родителей — инвалид I группы, второй — не работает и осуществляет уход за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом;

ребенок, у которого оба родителя являются учащимися ПТУ, колледжей или вузов на очной форме обучения.

Каждому ребенку до одного года, проживающему с родителями или опекунами в сельской местности – 115 рублей ежемесячно;

На каждого пятого и последующего ребенка в многодетной сельской семье до одного года – 230 рублей;

Детям из многодетной семьи, учащимся в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

- Компенсация страховых премий выплачивается инвалидам или законным представителям детей-инвалидов, проживающих на территории республики в размере 50 процентов от уплаченной ими по договору страховой премии, - пояснили в пресс-службе минтруда Башкирии.

На единовременную выплату по беременности могут рассчитывать женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации, а также прекратившие из-за положения работу индивидуальные предприниматели. Кроме того, эти деньги положены также прекратившим деятельность частным нотариусам и адвокатам.Еще одна категория, которая может рассчитывать на единовременную выплату – будущие мамы, ожидающие отца ребенка из армии. Чтобы получить эти деньги, а это ни много ни мало 30 520,72 рублей, нужно также вовремя встать на учет в женскую консультацию. Здесь есть два условия – отец будущего малыша должен служить по призыву, а мама обязана встать на учет на сроке не менее 180 дней.Данное пособие выплачивается за время отпуска по беременности и родам, который может составлять от 70 до 110 календарных дней до родов. Если мама ждет нескольких малышей, то отпуск продлевается до 84 дней, в случае осложненных родов 86, а при рождении двух и более детей – 110.Размер этой выплаты зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ) и не может быть ниже 5 188 рублей. Проще говоря, эта сумма зависит от зарплаты будущей мамы, но при этом, указывается и максимальная сумма выплат - 26 152,27 рублей в месяц.В республике для будущих мам предусмотрена также единовременная выплата за рождение первого ребенка - 20 101,69 рублей. Рассчитывать на эти деньги могут все жительницы Башкирии.Кроме того существует пособие по уходу за ребенком, которое выплачивает государство до того, как малышу исполнится 1,5 года. На сегодняшний день оно составляет 3 769,07 рублей. Пособие по уходу за вторым и последующими детьми составляют 7 538,12 рублей.Некоторые мамы имеет право на обеспечение бесплатным специализированным питанием. Его предоставляют беременным женщинам, начиная со следующего месяца после постановки на учет и кормящим мамам вплоть до того, как малышу исполнится полгода. Отпускают это питание медучреждения, санатории и молочные кухни.Получать такое питание могут женщины, признанные малоимущими, или те, у кого члены семьи работают или являются студентами очной формы обучения. Если в семье будущей мамы есть инвалиды или дети-инвалиды, безработные члены семьи, родители детей до трех лет или она проживает в сельской местности, то ей полагаются другие льготы.Женщины имеют право на ежемесячное пособие на ребенка до трех лет, если предприятие, где работала будущая мама, было ликвидировано. На данный момент оно составляет 57,50 рублей. Возможно, в следующем году его увеличат.Также минтруд Башкирии составил полный список всех пособий, которые могут получать жительницы республики, находясь в декретном отпуске.Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, те самые 3 769,07 рублей, могут получать не только мамы. В числе возможных получателей папы, а также усыновители или другие родственники, оформившие опеку над ребенком. В министерстве отмечают, что эта сумма – минимальный размер пособия. Вообще, оно должно составлять 40 процентов среднего заработка по месту работы за последний год. Максимальная сумма пособия же не может превышать 14 454,72 рублей в месяц.Детям военнослужащих по призыву полагаются ежемесячные выплаты до тех пор, пока отец или опекун не вернуться на гражданку или ребенку не исполнится три года. Сумма пособия составляет 13 080,31 рублей.Кроме того, для некоторых жителей Башкирии положены дополнительные пособия. В одних случаях родители могут получать их до 16-летия ребенка, в других – до совершеннолетия.Если семья не полная, или трудоспособным является только один из родителей, либо они проживают в сельской местности, то они имеют право на ежемесячное пособие в размере 225 рублей. Исключения составляют те, кто был уволен с работы в связи с закрытием предприятия или прекратил деятельность в качестве предпринимателя, адвоката или нотариуса в связи с рождением ребенка. Им полагается другое пособие – те самые 57,5 рублей.Мало кто знает, но существует пособие для детей, у которых родитель уклоняется от уплаты алиментов. Под эту категорию подпадают отдельные случаи, предусмотренные законом, когда алименты взыскать невозможно. Размер ежемесячного пособия в таких случаях составляет 337,5 рублей.Такую же сумму, 337,5 рублей в месяц, должен получать ребенок, у которого один из родителей служит в армии по призыву. Касается это сержантов, старшин, матросов и курсантов военных училищ.Матери одиночки также имеют право на дополнительную выплату. На сегодняшний день она составляет 450 рублей.Есть и дополнительные социальные выплаты, которые получают родители или опекуны. Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается на 132,5 рубля при условии если:Дети в возрасте от 14 до 18 лет, освободившиеся из воспитательной колонии, также имеют право на пособие. Составляет оно 1000 рублей в месяц.Дети до трех лет из малоимущих семей имеют право на бесплатное детское питание. Для этого средний доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума на ребенка. Сегодня в Башкирии он составляет 9480 рублей.Бесплатное детское питание родителям из Башкирии выдают в специализированных учреждениях: детских поликлиниках, аптеках, пунктах питания при лечебно-профилактических учреждениях и на молочных кухнях.Еще одна социально незащищенная категория жителей республики – инвалиды. В первую очередь, им полагается 50% скидка на оплату коммунальных услуг. Формально, это называется «компенсация» - таким образом, государство заявляет, что выплачивает за человека с инвалидностью половину расходов на услуги ЖКХ.Скидка на оплату коммуналки предоставляется людям с ограниченными возможностями только на период действия инвалидности. Как известно, им необходимо периодически проходить переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы.Если в одной квартире проживает семья, где несколько инвалидов, то документы на предоставление компенсации в МФЦ должен предоставить только кто-то один. Позиция властей такова, что использование документов другого льготника при оформлении доплаты за услуги ЖКХ не допустимо.Каждый житель Башкирии, признанный инвалидом, может рассчитывать на дополнительные меры государственной поддержки. Например, кроме скидки на коммунальные услуги, каждому из них положен льготный проезд в общественном транспорте. Льготники могут подать заявление в органы соцзащиты и получить единый проездной – социальную карту. Ей можно рассчитываться в городских автобусах, трамваях, троллейбусах и на речном транспорте. В маршрутках эти проездные не действуют.Каждый житель республики с ограниченными возможностями здоровья имеет право на получение средств реабилитации – инвалидных колясок, костылей, протезов и так далее. Туда же входят кардиостимуляторы, инсулиновые помпы и другие, жизненно необходимые технические средства. Кроме того, если инвалид проживает один, то к нему должен быть прикреплен социальный работник. Его задача делать уборку в жилище, ходить за продуктами и лекарствами и оказывать всяческую посильную помощь своему подопечному.Инвалиды, которые могут водить автомобиль, положена также компенсация половины стоимости ОСАГО.По закону власти республики обязаны позаботиться о трудоустройстве инвалидов. Для этого даже есть специальная программа, по которой на крупных предприятиях выделяются рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Касается это и обучения в средних специальных и высших учебных заведениях – в каждом из них выделяются бюджетные места для инвалидов.Некоторым инвалидам полагаются бесплатные лекарства. Как правило, они дорогостоящие и многих из них нет в свободной продаже. Правительство России ведет специальный реестр, куда включен список жизненно важных препаратов. Закупки осуществляет региональный минздрав, он же должен контролировать своевременное получение лекарств инвалидом.В последнее время участились случаи, когда чиновники минздрава Башкирии по разным причинам не выдают жизненно важные препараты тем, кто в них нуждается. В подобных случаях инвалиду или его законному представителю следует обратиться за защитой своих прав в прокуратуру.Семьям, где воспитывается ребенок-инвалид, также как и взрослым людям с ограниченными возможностями здоровья положена компенсация на оплату коммунальных услуг для инвалидов в Башкирии в 2019 году. Она также составляет 50% и является ежемесячной мерой поддержки. В случае, если цены на услуги ЖКХ растут, и компенсация становится менее половины их стоимости, то семье с ребенком-инвалидом полагается доплата. Перерасчет делается каждые полгода.Семьям с детьми-инвалидами положены и другие льготы. Например, бесплатный проезд в общественном транспорте. Для этого нужно оформить единый социальный проездной билет. Он действует на городском электротранспорте, государственных городских и пригородных автобусах и на речном транспорте.Ребенок с ограниченными возможностями здоровья имеет право на улучшение жилищных условий. Для того чтобы получить жилплощадь за счет регионального бюджета, родителям ребенка нужно встать на учет в органы соцзащиты. Список очередников на выдачу жилья ведет госкомитет Башкирии по строительству. Минтруд республики уточняет, что заявления на улучшение условий нужно подавать в районную администрацию по месту жительства.В случае с жилплощадью для детей-инвалидов есть еще одно условие – родителям ребенка нужно доказать, что их семья нуждается в улучшении жилищных условий. Кроме того, жилое помещение предоставляется всего один раз.Родителям или опекунам ребенка с ограниченными возможностями здоровья следует знать, что ему положено всего 18 квадратных метров жилья. Если точнее, то госстрой выдает семье специальный сертификат на компенсацию такой квадратуры по средней рыночной цене. Остальную сумму при покупке новой квартиры, они должны покрыть сами.Также есть выплаты для многодетных семей из Башкирии. Ежемесячное пособие выплачивается одному из родителей или опекунов вплоть до 16-летия ребенка. Если дети будут учиться в колледжах, училищах или вузах на очной форме обучения, то пособие им выплачивается до 23-х лет.Право на пособие имеют те многодетные семьи, где средний доход не превышает прожиточный минимум на ребенка. Размер дохода многодетной семьи рассчитывается по простой схеме. Доходы всех членов семьи за три месяца суммируются, а затем делятся на три и на количество домочадцев. Если получившееся число меньше 9 480 рублей, то от государства положена доплата.На сегодняшний день размер ежемесячной доплаты составляет 1500 рублей на четверых и 2000 рублей на пятерых и более детей.У многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, есть право на бесплатный земельный участок. Согласно федеральному законодательству, землю предоставляют в собственность под строительство дома. Есть несколько условий: в семье должны быть как минимум трое несовершеннолетних детей и они должны состоять на учете в местной администрации.

В Башкирии с недавнего времени можно получить денежную компенсацию вместо участка. Узнать об условиях компенсации можно в отделе социальной защиты в районной администрации.



Семьи, где живут восемь и более детей, имеют право на микроавтобус «Газель». При этом не имеет значения, нуждаются ли они в другой социальной помощи. Чтобы получить сертификат на автомобиль им нужно встать на учет в районной администрации. Недавно появилась возможность получить денежную компенсацию вместо автобуса. На данный момент эта компенсация составляет 600 тысяч рублей. Выдают ее один раз, после чего повторно встать на учет для получения этой выплаты нельзя.



Ранее сертификаты на микроавтобус предоставляли семьям, где родился седьмой ребенок.

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