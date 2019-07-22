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В Белебее запустят производство мягких сыров

Добавлено: 22.07.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Белебеевский район
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В Белебее запустят производство мягких сыров

В Белебее появится новое производство мягких сыров. Сегодня об этом говорили на встрече в Доме Республики делегаты из Франции с руководителем Башкортостана. Завтра предполагается закладка первого камня в основание будущего завода, сообщает сайт Newsbash.ru.

Его построят на базе Белебеевского комбината. Делегацию с берегов Сены, прибывшую в Уфу, возглавила чрезвычайный и полномочный посол в республики в России Сильви Берманн. На встрече в двустороннем формате руководитель Башкортостана поделился планами региона по развитию международных отношений.

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Сегодня же было подписано соглашение между правительством Башкортостана и французской компанией СУЭЗ о намерениях развивать сотрудничество. Многопрофильная корпорация намерена реализовать в нашей республике ряд инфраструктурных проектов.
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