В Белебее запустят производство мягких сыров
Комментарии (0)
Загрузка...
В Белебее появится новое производство мягких сыров. Сегодня об этом говорили на встрече в Доме Республики делегаты из Франции с руководителем Башкортостана. Завтра предполагается закладка первого камня в основание будущего завода, сообщает сайт Newsbash.ru.
Его построят на базе Белебеевского комбината. Делегацию с берегов Сены, прибывшую в Уфу, возглавила чрезвычайный и полномочный посол в республики в России Сильви Берманн. На встрече в двустороннем формате руководитель Башкортостана поделился планами региона по развитию международных отношений.
Читайте также:Авария в Белебеевском районе: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и «Хендай Солярис», погиб водитель, двое детей в больнице
Читайте также
Экономика
В Белебеевском районе займутся производством корпусов для свечей зажигания
Политика
Республика Башкортостан и «Роснефть» укрепляют сотрудничество
Общество
В Уфе состоялась встреча главы РБ и посла Вьетнама в России
Общество
В Белебее к 100-летию построят новый детский сад
Политика
В Башкирии планируют провести Дни Чешской Республики
Экономика
В Белебее будут производиться светодиодные лампы
Экономика
Радий Хабиров подписал соглашение о сотрудничестве с «Россельхозбанком»
Образование
В Башкирии предложили открыть научный центр мирового уровня