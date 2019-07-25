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Регионам запретили превышать предельные уровни тарифов на электроэнергию

Добавлено: 25.07.19
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Рубрика: Экономика
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Регионам запретили превышать предельные уровни тарифов на электроэнергию

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении инициативу, которая ограничит для регионов возможность превышать установленные правительством предельные уровни тарифов на электроэнергию. При вступлении закона в силу такие шаги будут согласоваться только через ФАС, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным нижней палаты парламента, в настоящий момент около 15 процентов подобных решений принимаются в сторону превышения действующих показателей. Также принятый документ подразумевает установление тарифов с 1 января 2023 года на срок не менее 5 лет.
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