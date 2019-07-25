Регионам запретили превышать предельные уровни тарифов на электроэнергию

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении инициативу, которая ограничит для регионов возможность превышать установленные правительством предельные уровни тарифов на электроэнергию. При вступлении закона в силу такие шаги будут согласоваться только через ФАС, сообщает сайт Newsbash.ru.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

По данным нижней палаты парламента, в настоящий момент около 15 процентов подобных решений принимаются в сторону превышения действующих показателей. Также принятый документ подразумевает установление тарифов с 1 января 2023 года на срок не менее 5 лет.