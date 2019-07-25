Регионам запретили превышать предельные уровни тарифов на электроэнергию
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Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении инициативу, которая ограничит для регионов возможность превышать установленные правительством предельные уровни тарифов на электроэнергию. При вступлении закона в силу такие шаги будут согласоваться только через ФАС, сообщает сайт Newsbash.ru.
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