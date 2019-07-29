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В Уфе объединили двух операторов школьного питания

Добавлено: 29.07.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе объединили двух операторов школьного питания

В Уфе объединяют операторов школьного питания, сообщили в городской администрации.

МУП «Центр школьного и детского питания» и МУП «Комбинат школьного и детского питания «Спектр» продолжат свою деятельность в единой структуре МАУ «Центр детского и диетического питания», сообщает сайт Newsbash.ru. На данный момент разработано единое меню, закуплена посуда и спецодежда для работников пищеблока.

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Для возврата остатков денег на карточках питания родителям или законным представителям необходимо обратиться к своим прежним операторам. МУП «Центр школьного и детского питания» находится по ул. Айской, 71, тел. 8 (347) 253-71-85, директор Шафиков Рамиль Рашитович, с 08.00 до 20.00 в рабочие дни, с 09.00 до 15.00 по субботам.

МУП Комбинат школьного и детского питания «Спектр» находится по ул. Ульяновых, 47, тел. 8 (347) 264-64-41, и. о. директора Морозова Елена Сергеевна, работает с 08.00 до 18.00 по понедельникам, средам, пятницам, с 08.00 до 20.00 по вторникам и четвергам, с 09.00 до 15.00 по субботам.

К заявлению на возврат денежных средств следует приложить копии паспорта, свидетельства о рождении и справку с банковскими реквизитами. Более детальную информацию можно получить в Управлении образования мэрии по телефону: 8 (347) 248-81-33.
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