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Фермер из Ишимбайского района получил 28 млн рублей на реконструкцию животноводческого комплекса

Добавлено: 30.07.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Ишимбайский район
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Фермер из Ишимбайского района получил 28 млн рублей на реконструкцию животноводческого комплекса

28 миллионов рублей по госпрограмме «Семейные фермы». Такую поддержку получил руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Александр Привалов. На эти деньги аграрий из Ишимбайского района проводит реконструкцию животноводческого комплекса в деревне Скворчиха. Работы близятся к завершению, сообщает сайт Newsbash.ru.

Доильный зал уже смонтирован и готов принять первых буренок. Уже в ближайшее время глава КФХ планирует закупить высокопроизводительных коров. Такая возможность также появилась, после получения гранта.

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Александр Привалов, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
«Мы написали заявление. Приехали, посмотрели наше хозяйство и выделили на коров 20 миллионов. В общей сложности нам грант дали 28,400 и 8 – на реконструкцию фермы».
Автор: Руслан Батыргареев
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