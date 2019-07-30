Фермер из Ишимбайского района получил 28 млн рублей на реконструкцию животноводческого комплекса
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28 миллионов рублей по госпрограмме «Семейные фермы». Такую поддержку получил руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Александр Привалов. На эти деньги аграрий из Ишимбайского района проводит реконструкцию животноводческого комплекса в деревне Скворчиха. Работы близятся к завершению, сообщает сайт Newsbash.ru.
Доильный зал уже смонтирован и готов принять первых буренок. Уже в ближайшее время глава КФХ планирует закупить высокопроизводительных коров. Такая возможность также появилась, после получения гранта.
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«Мы написали заявление. Приехали, посмотрели наше хозяйство и выделили на коров 20 миллионов. В общей сложности нам грант дали 28,400 и 8 – на реконструкцию фермы».Автор: Руслан Батыргареев
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