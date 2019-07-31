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Автопарк "Башавтотранса" пополнился 50 новыми автобусами Ford Transit

Добавлено: 31.07.19
Просмотров: 109
Рубрика: Экономика
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Автопарк "Башавтотранса" пополнился 50 новыми автобусами Ford Transit

«Башавтотранс» получил 50 новых автобусов. Их выведут на междугородние, городские и пригородные маршруты. Автопарк компании пополнился юркими Ford Transit, ещё 350 машин планируется докупить до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Они могут похвастать компактными размерами, приличной вместимостью и хорошей маневренностью, — сообщили в ведомстве, — благодаря этому они отлично впишутся в интенсивный поток в городе и на шоссе. 
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Сейчас технику осматривают и официально принимают. По словам председателя Госкомитета по транспорту Тимура Мухаметьянова, до конца этого года закупят ещё 527 автобусов разной вместимости.
— В новых автобусах есть кондиционеры, система навигации GPS\ГЛОНАСС, тахографы, речевые информаторы объявлений, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Минувшей осенью руководитель региона посодействовал смене руководства в «Башавтотрансе». А в июле водители компании «отличились» и стали героями нескольких инцидентов, за которые начальству пришлось держать ответ перед прессой. По обещанию Хабирова, к осени все города и райцентры будут связаны с Уфой официальными маршрутами «Башавтотранса».Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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