Автопарк "Башавтотранса" пополнился 50 новыми автобусами Ford Transit
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«Башавтотранс» получил 50 новых автобусов. Их выведут на междугородние, городские и пригородные маршруты. Автопарк компании пополнился юркими Ford Transit, ещё 350 машин планируется докупить до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Они могут похвастать компактными размерами, приличной вместимостью и хорошей маневренностью, — сообщили в ведомстве, — благодаря этому они отлично впишутся в интенсивный поток в городе и на шоссе.
— В новых автобусах есть кондиционеры, система навигации GPS\ГЛОНАСС, тахографы, речевые информаторы объявлений, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Минувшей осенью руководитель региона посодействовал смене руководства в «Башавтотрансе». А в июле водители компании «отличились» и стали героями нескольких инцидентов, за которые начальству пришлось держать ответ перед прессой. По обещанию Хабирова, к осени все города и райцентры будут связаны с Уфой официальными маршрутами «Башавтотранса».
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