Эксперты рассказали о неравном положении работающих и неработающих пенсионеров

Надбавка работающим пенсионерам в 260 рублей не изменит финансового положения граждан, рассказал экономист Константин Селянин, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Надбавка нужна. Работающие пенсионеры рады этому, но ее размер настолько мал, что почти ничего не меняет», — сказал Селянин.

Он указал на неравное положение работающих пенсионеров по отношению к тем, кто завершил трудовую деятельность. Из-за кризиса у работающих пенсионеров с 2016 года не индексируют пенсию по старости. По логике властей, индексация компенсирует инфляцию, а так как пенсионеры продолжают работать, то не нуждаются в этой помощи. По мнению экономиста, человек, который заработал на пенсию, но решил продолжить трудиться, не должен отличаться в правах от неработающего.Также Селянин указал, что солидарная пенсионная система, когда пенсионные выплаты пожилым составляются из отчислений людей среднего возраста, это пережиток прошлого. По убеждению эксперта, России пора переходить к системе, которую используют на Западе — там человек имеет личный счет, на который и переводятся деньги на старость.

Ранее сообщалось, что надбавку пенсионерам, которые работали в 2018 году, с 1 августа увеличат на 261,7 рубля, напоминает «Национальная служба новостей». Увеличение выплат коснется 14 млн человек. На эти цели Пенсионный фонд России выделил 10,6 млрд рублей.



По данным Росстата, на 2018 год в России проживает 46 млн пенсионеров, 9,67 млн из которых продолжают трудовую деятельность.

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