Эксперты рассказали о неравном положении работающих и неработающих пенсионеров
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Надбавка работающим пенсионерам в 260 рублей не изменит финансового положения граждан, рассказал экономист Константин Селянин, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Надбавка нужна. Работающие пенсионеры рады этому, но ее размер настолько мал, что почти ничего не меняет», — сказал Селянин.
Также Селянин указал, что солидарная пенсионная система, когда пенсионные выплаты пожилым составляются из отчислений людей среднего возраста, это пережиток прошлого. По убеждению эксперта, России пора переходить к системе, которую используют на Западе — там человек имеет личный счет, на который и переводятся деньги на старость.
Ранее сообщалось, что надбавку пенсионерам, которые работали в 2018 году, с 1 августа увеличат на 261,7 рубля, напоминает «Национальная служба новостей». Увеличение выплат коснется 14 млн человек. На эти цели Пенсионный фонд России выделил 10,6 млрд рублей.
По данным Росстата, на 2018 год в России проживает 46 млн пенсионеров, 9,67 млн из которых продолжают трудовую деятельность.
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