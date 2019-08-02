Особая экономическая зона в Башкортостане: соглашения подписаны с тремя предприятиями

В Башкирии планируют создать первую в республике особую экономическую зону. На прошедшем в правительстве «Инвестчасе» власти региона подписали соглашения с ее потенциальными резидентами, сообщает сайт Newsbash.ru.





Так, ОЭЗ будет создана на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов на площади 462 гектара. По сути, это будет четыре площадки, то есть по два участка в каждом районе. В данный момент прорабатываются проект планировки ОЭЗ и план ее развития. Также Корпорация развития РБ, которая является управляющей компанией ОЭЗ, занимается поиском потенциальных резидентов. На сегодняшний день соглашения подписаны с тремя предприятиями:

- ООО «М Синтез» намерен создать в ОЭЗ производство цетаноповышающих присадок для дизельного топлива. Как пояснил директор компании Андрей Морозов, проект будет реализован на основе трансфера технологии с использованием зарубежного оборудования, уже имеются договоренности с немецкой компанией. Для подготовки к проектированию уже идут геолого-изыскательные работы на территории Ишимбайского района. Объем инвестиций составляет 5,5 млрд рублей;- ООО «Смарт Глобал» будет выпускать средства индивидуальной защиты рабочих, оснащенные датчиками местоположения и контроля состояния здоровья. По словам директора компании Максима Шпилькина, пилотная партия оборудования уже используется на Салаватском катализаторном заводе, где инновационными пробами пользуются 70 человек. Предприятие намерено создать подобные средства защиты и для крупных нефтегазовых компаний. Предполагается, что внедрение такого оборудования позволит снизить число аварий на производстве по причине человеческого фактора. Общий объем инвестиций составляет 575 млн рублей;



- ООО «БК Технолоджи» в партнёрстве с ведущими южнокорейскими компаниями в области LED-технологий планирует реализовать в ОЭЗ проект по организации производства светодиодных систем освещения. По словам гендиректора компании Рината Зубайдуллина, на первом этапе реализации проекта часть компонентов светильников будет выпускаться за рубежом, а потом выпуск продукции начнется в ОЭЗ. Отметим, что 5 августа состоится техническое открытие первой очереди предприятия – цеха по выпуску светодиодной продукции площадью 2 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций оценивается в 300 млн рублей, будет создано около 150 новых рабочих мест. Врио главы Башкирии Радий Хабиров, в свою очередь, поручил Минжилкомхоза РБ найти пути взаимодействия с компанией в части благоустройства дворов и общественных территорий.

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