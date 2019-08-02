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В Башкирии узнать об инвестпроектах муниципалитетов можно на специальном Едином бизнес-портале

Добавлено: 02.08.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии узнать об инвестпроектах муниципалитетов можно на специальном Едином бизнес-портале

Правительство Башкирии сообщило об открытии Единого портала республики в сфере бизнеса и инвестиций, посетители которого смогут ознакомиться с инвестиционными паспортами муниципалитетов республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

Информационный блок содержит описание природно-ресурсного потенциала и инфраструктуры городов и районов Башкирии, имеющиеся на территории площадки и их описание. Здесь представлен перечень реализуемых и запланированных к реализации инвестпроектов.
Для удобства пользователей на портале опубликованы контакты руководителей и инвестиционных уполномоченных.

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На Едином портале в сфере бизнеса и инвестиций также размещена интерактивная инвестиционная карта Башкортостана. Она создана для визуализации инвестиционных площадок в различных отраслях экономики, а также транспортной и инженерной инфраструктуры.

Кроме того, все желающие могут ознакомиться с планом создания инвестобъектов и подать заявку с параметрами своего проекта для рассмотрения в формате «Инвестиционного часа».Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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