В Башкирии узнать об инвестпроектах муниципалитетов можно на специальном Едином бизнес-портале

Правительство Башкирии сообщило об открытии Единого портала республики в сфере бизнеса и инвестиций, посетители которого смогут ознакомиться с инвестиционными паспортами муниципалитетов республики, сообщает сайт Newsbash.ru.





Информационный блок содержит описание природно-ресурсного потенциала и инфраструктуры городов и районов Башкирии, имеющиеся на территории площадки и их описание. Здесь представлен перечень реализуемых и запланированных к реализации инвестпроектов.

Для удобства пользователей на портале опубликованы контакты руководителей и инвестиционных уполномоченных.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

На Едином портале в сфере бизнеса и инвестиций также размещена интерактивная инвестиционная карта Башкортостана. Она создана для визуализации инвестиционных площадок в различных отраслях экономики, а также транспортной и инженерной инфраструктуры.Кроме того, все желающие могут ознакомиться с планом создания инвестобъектов и подать заявку с параметрами своего проекта для рассмотрения в формате «Инвестиционного часа».