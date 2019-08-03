Путин повысил ежемесячные выплаты по уходу за первым и вторым ребенком

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребенка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя, сообщает сайт Newsbash.ru.





Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В частности, предусмотрено повышение пособий за рождение первого или второго ребенка с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума, установленной в соответствующем регионе.Помимо этого, заявление на получение выплат можно будет подать до достижения ребенком трех лет. Сейчас срок составляет полтора года.Закон вступит в силу 1 января 2020 года.