Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Путин повысил ежемесячные выплаты по уходу за первым и вторым ребенком

Путин повысил ежемесячные выплаты по уходу за первым и вторым ребенком

Добавлено: 03.08.19
Просмотров: 90
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
Путин повысил ежемесячные выплаты по уходу за первым и вторым ребенком

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребенка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя, сообщает сайт Newsbash.ru.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 января 2020 года семьи начнут получать дополнительные выплаты

Читайте также:

С 1 января 2020 года семьи начнут получать дополнительные выплаты
В частности, предусмотрено повышение пособий за рождение первого или второго ребенка с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума, установленной в соответствующем регионе.

Помимо этого, заявление на получение выплат можно будет подать до достижения ребенком трех лет. Сейчас срок составляет полтора года.
Закон вступит в силу 1 января 2020 года.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
С 1 января 2020 года семьи начнут получать дополнительные выплаты
Политика
С 1 января 2020 года семьи начнут получать дополнительные выплаты
Путин рассказал, какие меры поддержки семей с детьми в России введут с 2020 года
Политика
Путин рассказал, какие меры поддержки семей с детьми в России введут с 2020 года
С 1 июля выплата по уходу за ребенком-инвалидом увеличится до 10 тысяч
Экономика
С 1 июля выплата по уходу за ребенком-инвалидом увеличится до 10 тысяч
В Башкирии единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 101 рубль
Экономика
В Башкирии единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 101 рубль
Минтруд внес поправки в назначение детских пособий
Человек и закон
Минтруд внес поправки в назначение детских пособий
Владимир Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег
Общество
Владимир Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег
В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми
Общество
В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми
Жители Башкирии имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка
Общество
Жители Башкирии имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: