В Башкирии к 2020 году к интернету подключат все здравоохранительные организации

В Башкирии реализуется проект «Информационная инфраструктура». Так, к 2020 году к интернету планируется подключить все здравоохранительные организации, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, сообщает сайт Newsbash.ru.





На эти цели будет потрачено 1,7 млрд рублей, рассказал в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ и.о. председателя Госкомитета РБ по информатизации Генадий Разумикин.

«Мы неплохо двигаемся. Пусть Министерство ваше активнее подключается к цифровизации во всех отраслях. Все, связанное с цифровизацией, должно быть в одних руках», – заявил врио Главы Башкирии Радий Хабиров.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Кроме того, доступ в интернет планируется обеспечить в образовательных организациях Башкирии. До 2021 года к сети должны быть подключены 1214 объектов. Также доступ в интернет получат 218 органов местного самоуправления.