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Башкирия дополнительно получит федеральные средства на покупку техники для тушения лесных пожаров

Добавлено: 06.08.19
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Рубрика: Экономика
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Башкирия дополнительно получит федеральные средства на покупку техники для тушения лесных пожаров

Минлесхоз Башкирии сообщил об увеличении бюджета в рамках нацпроекта «Экология». Республика получит дополнительных 34,5 миллиона рублей на покупку лесопожарной техники. Вероятнее всего такое решение властей было принято с трагедией в Сибири, сообщает сайт Newsbash.ru.

Деньги направлены в подпрограмму «Сохранение лесов». Помимо нее национальный проект включает в себя еще 10 направлений: «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и другие.

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— Всего в 2019 году на покупку техники для тушения лесных пожаров в Башкирии будет направлено более 44,1 миллиона рублей. В перечень вошли автоцистерны, передвижная авторемонтная мастерская, лесопожарный трактор, седельный тягач с полуприцепом, всего 15 единиц техники. Сейчас оснащенность лесопожарных формирований техникой составляет 83%, к концу года укомплектованность составит 87%. К 2024 году показатель должен достичь 100%, — пояснили в пресс-службе ведомства.
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