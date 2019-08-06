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В Мечетлинском районе аграрии собрались на зональном семинаре «День поля — 2019»

Добавлено: 06.08.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Мечетлинский район
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В Мечетлинском районе аграрии собрались на зональном семинаре «День поля — 2019»

В Мечетлинском районе состоялся зональный семинар-совещание по организации уборки сельскохозяйственных культур «День поля — 2019» по северо-восточной лесостепной зоне, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщила Анфиса Ишмухаметова, мероприятия, посвященные уборочной страде, состоялись во всех агроклиматических зонах республики: в Кугарчинском, Гафурийском, Зилаирском, Татышлинском районах. Здесь по традиции обсуждается стратегия предстоящей страды, идет знакомство с новыми сортами, образцами современной техники, технологиями.

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В работе совещания на базе ООО СП «Актау» приняли участие и. о. вице-премьера правительства – министра сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов, глава администрации Мечетлинского района РБ Анис Асадуллин, главы администраций северо-восточных районов, начальники и специалисты управлений (отделов) сельского хозяйства, руководители сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, специалисты-аграрии.
«В этом году мы ожидаем урожай зерновых на уровне 3 миллионов тонн, планируем собрать 300 тысяч тонн подсолнечника, по 50-60 тысяч тонн рапса и горчицы. 37 элеваторов республики сейчас проходят комиссионную проверку перед приемкой зерна. Они будут оснащаться новым оборудованием и, вероятнее всего, у нас будут построены новые элеваторы», — отметил Ильшат Фазрахманов.
По словам и.о вице–премьера, цена на зерно ожидается не хуже, чем в прошлом году. Минсельхоз республики будет усиливать и работу в направлении экспорта сельхозпродукции.

«В прошлом году мы экспортировали нашу башкирскую продукцию в 16 стран мира на общую сумму в 100 млн долларов. До 2024 года перед нами стоит амбициозная задача увеличить эту цифру до 250 млн долларов, до 15–16 млрд рублей. Сообща мы сможем добиться этой цели», — сказал глава аграрного ведомства республики.
Ильшат Фазрахманов напомнил, что в Башкортостане сейчас строятся более семи крупных животноводческих комплекса, в работе пять фидлотов. И. о. вице–премьера рекомендовал всем районам наряду с растениеводством уделять должное внимание и развитию молочного скотоводства.

Ильшат Ильдусович вручил благодарственные письма за активное участие в организации зонального семинар-совещания «День поля – 2019».

Глава администрации Мечетлинского района Анис Асадуллин рассказал о готовности района к уборке сельскохозяйственных культур.

«Благосостояние района зависит от успешного проведения весенне-полевых работ и уборочной страды. От полученного урожая зависит реализация сельскохозяйственной продукции. Ежегодно более 30,0 тыс.тонн нового урожая зерновых вносят в республиканскую копилку хозяйства нашего района. Основную долю более 56% зерновых и зернобобовых культур сеют 6 сельхозпредприятий из 28-ми – это СПК «Ленинский», ООО СП «Актау», «Йондоз», «Кызылбай», «Батыр» и филиал МТС «Центральная», — подытожил Анис Асадуллин.
Глава Артинского городского округа Свердловской области Алексей Константинов отметил, что подобные семинары полезны и что они приехали с целью перенятия опыта. Было подписано соглашение о намерениях в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной, сельскохозяйственной и иных областях между Артинским городским округом Свердловской области и муниципальным районом Мечетлинский район РБ.

Заместитель министра сельского хозяйства РБ Павел Иофинов ознакомил участников с сельскохозяйственной техникой, расположенной на выставочной площадке.

В торжественной обстановке был дан старт началу уборочных работ. Встреча аграриев в формате «Дня поля» стала хорошей площадкой для обсуждения особенностей проведения уборочных работ вместе с практиками и учеными.

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