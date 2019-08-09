"Башавтотранс" получил 110 новых автобусов марки Ford Tranzit

ГУП «Башавтотранс» получил первую партию автомобилей. Ключи от них водителям вручил врио Главы РБ Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.





В общей сложности до 1 апреля 2020 года ГУП «Башавтотранс» планирует закупить 589 новых автобусов, 527 из которых должны поступить в этом году. Сегодня водителям передали 110 автомобилей марки Ford Tranzit. 55 из них будут обслуживать междугородние перевозки, а остальные поедут на пригородные маршруты. На церемонии передачи автобусов присутствовал и врио Главы РБ Радий Хабиров.

— Дорогие друзья, я сегодня с большой радостью смотрю на линейку новых автобусов. Я уже не раз говорил, что в такой большой республике как Башкортостан должна быть своя, государственная транспортная компания, коей долгие годы являлся «Башавтотранс». Я хотел сегодня поблагодарить всех тех, кто вместе с нами боролся за компанию и сделал так, что сейчас компания становится на ноги и является одним из главных перевозчиков. Эти автобусы, которые сегодня поедут на трассы – это первые ласточки. В наших планах закупить 550 автобусов. Водителям хочу пожелать хорошей дороги. Спокойно, без ДТП и аварий возить наших людей по республике. Желаю успеха и хороших дорог,— отметил руководитель региона.

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