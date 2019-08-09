В Абзелиловском районе построят автомобильную дорогу Давлетово-Альмухаметово-Объездная

В Абзелиловском районе Башкирии построят автомобильную дорогу Давлетово — Альмухаметово – Объездная вокруг Магнитогорска, сообщает сайт Newsbash.ru.





На второй этап строительства планируется направить 179 млн рублей. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

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Заказчик строительства — Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан.Длина планируемой дороги по проекту — 2 км 278 метров, расчетная скорость движения — 80 км в час, интенсивность движения — 245 автомобилей в сутки. Ширина проезжей части — шесть метров.По проекту также предусмотрен железобетонный путепровод через железную дорогу длиной 77,2 метра.Аукцион состоится 21 августа. Финансировать строительство планируется на средства республиканского бюджета.