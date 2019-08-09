В Абзелиловском районе построят автомобильную дорогу Давлетово-Альмухаметово-Объездная
Комментарии (0)
Загрузка...
В Абзелиловском районе Башкирии построят автомобильную дорогу Давлетово — Альмухаметово – Объездная вокруг Магнитогорска, сообщает сайт Newsbash.ru.
На второй этап строительства планируется направить 179 млн рублей. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.
Длина планируемой дороги по проекту — 2 км 278 метров, расчетная скорость движения — 80 км в час, интенсивность движения — 245 автомобилей в сутки. Ширина проезжей части — шесть метров.
По проекту также предусмотрен железобетонный путепровод через железную дорогу длиной 77,2 метра.
Аукцион состоится 21 августа. Финансировать строительство планируется на средства республиканского бюджета.
Читайте также
Экономика
На содержание автодорог в трех районах Башкирии направят 276,3 млн рублей
Образование
В уфимском микрорайоне Глумилино-3 появится детсад на 500 мест
Общество / Происшествия
В Абзелиловском районе перевернулась «Газель» с шестью пассажирами
Экономика
В Янаульском районе построят мост через железную дорогу
Экономика
В Уфе появится еще один подземный пешеходный переход
Общество
В бюджет Башкортостана дополнительно поступят около 10 миллиардов рублей
Общество
В Кармаскалинском районе Башкирии построят общежитие для кинологов
Происшествия
В Абзелиловском районе легковое авто влетело под КАМАЗ: двое погибших