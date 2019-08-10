В Илишевском районе углубят русло реки Белой для экспорта зерна

На реке Белой начались работы по углублению дна до 4 метров в рамках инвестпроекта ООО «Илишевский элеватор», сообщает сайт Newsbash.ru.





Предприятие, планирующее поставлять зерно на экспорт водным путем, получило господдержку в размере 25 млн рублей на дноуглубительные работы. Это позволит подходить к причалу элеватора судам грузоподъемности до 3 тыс. тонн класса «река — море». Экспортировать зерно планируется в Прибалтику, Иран, Турцию.

«Ранее элеватор отгружал суда грузоподъемностью 2 тыс. тонн. Чем больше грузоподъемность, тем меньше себестоимость перевозки. Кроме того, теперь можно будет обходиться без перегрузки перед выходом из реки в море и наоборот. Перегрузка 1 тонны зерна обходилась в 1,5 тыс. рублей, что влияло на конечную цену. Теперь, соответственно, она поднимется. Элеватор в этом году планирует увеличить отгрузку с 40 тыс. до 100 тыс. тонн», — прокомментировал замглавы администрации Илишевского района Ильдар Набиев.

Дноуглубление предстоит провести на протяжении 23 километров от деревни Груздевка Илишевского района до деревни Азякуль Актанышского района Татарстана. Подрядчиком проекта стал Бельский район водных путей и судоходства ФБУ «Камводпуть».

Водные перевозки считаются самыми выгодными: суда могут перевозить огромные объемы при минимальной трате ресурсов. Для сравнения: грузоподъемность одного вагона-зерновоза – 71 т. Один сухогруз-трехтысячник разом перевозит целый железнодорожный состав из 42 вагонов.

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