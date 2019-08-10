В Илишевском районе углубят русло реки Белой для экспорта зерна
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На реке Белой начались работы по углублению дна до 4 метров в рамках инвестпроекта ООО «Илишевский элеватор», сообщает сайт Newsbash.ru.
Предприятие, планирующее поставлять зерно на экспорт водным путем, получило господдержку в размере 25 млн рублей на дноуглубительные работы. Это позволит подходить к причалу элеватора судам грузоподъемности до 3 тыс. тонн класса «река — море». Экспортировать зерно планируется в Прибалтику, Иран, Турцию.
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«Ранее элеватор отгружал суда грузоподъемностью 2 тыс. тонн. Чем больше грузоподъемность, тем меньше себестоимость перевозки. Кроме того, теперь можно будет обходиться без перегрузки перед выходом из реки в море и наоборот. Перегрузка 1 тонны зерна обходилась в 1,5 тыс. рублей, что влияло на конечную цену. Теперь, соответственно, она поднимется. Элеватор в этом году планирует увеличить отгрузку с 40 тыс. до 100 тыс. тонн», — прокомментировал замглавы администрации Илишевского района Ильдар Набиев.
Водные перевозки считаются самыми выгодными: суда могут перевозить огромные объемы при минимальной трате ресурсов. Для сравнения: грузоподъемность одного вагона-зерновоза – 71 т. Один сухогруз-трехтысячник разом перевозит целый железнодорожный состав из 42 вагонов.
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