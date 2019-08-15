Китай должен подключиться к восстановлению покупаемых в России лесов
Комментарии (0)
Загрузка...
В противном случае Москве придется полностью запретить экспорт, заявил экс-губернатор ЯНАО, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — сказал министр в интервью газете «Ведомости».
Читайте также:В Башкирии намерены увеличить экспорт в Китай животноводческой и растениеводческой продукции
Ранее, напомним, первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Владимир Сысоев предложил ввести временный запрет на экспорт древесины. Россия, по его словам, несет убытки на десятки миллиардов рублей из-за вывоза леса в Китай, поскольку почти вся лесная отрасль страны находится в теневом секторе.
Читайте также
Экономика
В Бурзянском районе идёт строительство ангара для лесопиления
Политика
Пресс-секретарь Дмитрий Песков: "В администрации президента следят за экологической ситуацией в Сибае"
Общество
В Башкирии намерены увеличить экспорт в Китай животноводческой и растениеводческой продукции
Образование
Депутаты хотят запретить школьникам пользоваться телефонами дороже пяти тысяч рублей
Общество
Трасса от Стерлитамака до Оренбурга может стать четырехполосной
Общество
ТЦ обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году
Общество / Образование
Министр образования Ольга Васильева: «Работа учителя – это не услуга»
Экономика
Киев не намерен платить по кредиту России