Китай должен подключиться к восстановлению покупаемых в России лесов

В противном случае Москве придется полностью запретить экспорт, заявил экс-губернатор ЯНАО, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — сказал министр в интервью газете «Ведомости».

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В качестве решения проблемы чиновник предложил Китаю построить совместно с РФ вдоль границы селекционно-семеноводческие комплексы, где будет высаживаться лесопосадочный материал.Ранее, напомним, первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Владимир Сысоев предложил ввести временный запрет на экспорт древесины. Россия, по его словам, несет убытки на десятки миллиардов рублей из-за вывоза леса в Китай, поскольку почти вся лесная отрасль страны находится в теневом секторе.