В Благовещенске планируют запустить ферму по выращиванию шампиньонов
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В Башкирии могут запустить комплекс по выращиванию шампиньонов полного цикла. Об этих планах рассказал представитель компании «Мастер Шамп» Айрат Гибадуллин. По его словам, сумма вложений в проект составит 2,4 млрд рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Предусматривается создание грибной фермы и компостного завода по изготовлению субстрата для выращивания культивируемых грибов. Предприятие позволит производить до 10 тысяч тонн шампиньонов в год.Благовещенске. По его словам, такое географическое расположение дает ряд конкурентных преимуществ, так как существующие фермы располагаются в основном в западных районах. Площадка в Благовещенске даст рынки сбыта в Екатеринбурге, Челябинске и Омске. Фонд развития моногородов предварительно одобрил льготный займ для реализации проекта.
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