В Благовещенске планируют запустить ферму по выращиванию шампиньонов

В Башкирии могут запустить комплекс по выращиванию шампиньонов полного цикла. Об этих планах рассказал представитель компании «Мастер Шамп» Айрат Гибадуллин. По его словам, сумма вложений в проект составит 2,4 млрд рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Предусматривается создание грибной фермы и компостного завода по изготовлению субстрата для выращивания культивируемых грибов. Предприятие позволит производить до 10 тысяч тонн шампиньонов в год.

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